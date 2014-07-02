Pontsugár fúvóka

Ideális fugák, sarkok, szélek és más nehezen hozzáférhető helyek fáradtság nélkül tisztítását. Egy körkefével összekötve sokoldalú felhasználást tesz lehetővé.

Ideális fugák, sarkok, szélek és más nehezen hozzáférhető helyek fáradtság nélkül tisztítását. Egy körkefével összekötve további felhasználást tesz lehetővé a konyhában, a fürdőszobában és a mosdóban. Ezzel a rések tisztítása a legkönnyebb feladattá válik.

Jellemzők és előnyök
Rögzítés a tartozékokhoz
  • Kefék, Power-fúvóka és hosszabbító csatlakoztatása
Hajlított forma
  • Nehezen hozzáférhető helyek jobb eléréséhez
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 180 x 50 x 40

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
  • Szőnyegek
  • Redőnyök
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