Post-Protect szűrő
A Post-Protect szűrő a WPC 120 UF vízszűrőrendszerünk négyfokozatú szűrőkoncepciójának negyedik szűrőfokozata, amely kellemes ízt biztosít.
A Post-Protect szűrő szemcsés aktív szénből készül, és a WPC 120 UF vízszűrőrendszerünk négylépcsős szűrési koncepcióját az utolsó maradék szennyeződések és idegen anyagok eltávolításával egészíti ki, ezzel javítva a víz ízét. Az eredmény tiszta és friss víz az optimális ivási élvezetért.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|0,6
|Csomagolási súly (kg)
|0,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|71 x 71 x 272
Alkalmazási területek
- Ivóvíz