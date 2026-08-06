A Post-Protect szűrő szemcsés aktív szénből készül, és a WPC 120 UF vízszűrőrendszerünk négylépcsős szűrési koncepcióját az utolsó maradék szennyeződések és idegen anyagok eltávolításával egészíti ki, ezzel javítva a víz ízét. Az eredmény tiszta és friss víz az optimális ivási élvezetért.