Post-Protect szűrő

A Post-Protect szűrő a WPC 120 UF vízszűrőrendszerünk négyfokozatú szűrőkoncepciójának negyedik szűrőfokozata, amely kellemes ízt biztosít.

A Post-Protect szűrő szemcsés aktív szénből készül, és a WPC 120 UF vízszűrőrendszerünk négylépcsős szűrési koncepcióját az utolsó maradék szennyeződések és idegen anyagok eltávolításával egészíti ki, ezzel javítva a víz ízét. Az eredmény tiszta és friss víz az optimális ivási élvezetért.

Specifikációk

Műszaki adatok

Súly tartozékok nélkül (kg) 0,6
Csomagolási súly (kg) 0,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 71 x 71 x 272
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Ivóvíz