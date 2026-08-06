Pót szórószár 850mm
Horganyzott szórószár kézi csavaros szerelékkel a Kärcher Classic termékcsalád magasnyomású mosóihoz. Nem elforgatható. Hossza: 850 mm.
A Kärcher Classic termékcsalád minden magasnyomású mosójához: 850 mm hosszú, horganyzott, nem elforgatható szórószár. Legfeljebb 60 °C-os vízhőmérsékleten és 250 bar üzemi nyomáson használható. Kézi csavaros rögzítéssel ellátott, és M 22 × 1,5 menettel a magasnyomású pisztolyhoz való csatlakozáshoz, valamint M 18 × 1,5 menettel a tartozékok csatlakoztatásához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Súly (kg)
|0,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|850 / 50 / 35