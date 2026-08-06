A Kärcher Classic termékcsalád minden magasnyomású mosójához: 850 mm hosszú, horganyzott, nem elforgatható szórószár. Legfeljebb 60 °C-os vízhőmérsékleten és 250 bar üzemi nyomáson használható. Kézi csavaros rögzítéssel ellátott, és M 22 × 1,5 menettel a magasnyomású pisztolyhoz való csatlakozáshoz, valamint M 18 × 1,5 menettel a tartozékok csatlakoztatásához.