Pótkés készlet
A robotfűnyíró pótkés készlet lehetővé teszi, hogy a nyírókés mindig élesen vágjon. Hosszabb állásidőnél sincs gond, hiszen a kések mindkét oldalon csiszoltak és keményítettek.
A pótkés készlet 6 nyírókésből áll a robotfűnyíróval végzett borotvaéles fűnyírásért. A kések rögzítőcsavarnál történő 180 fokos megfordításával meghosszabbítható azok élettartama. A pótkések ezenfelül mindkét oldalukon csiszoltak és edzettek, ami hosszabb éltartamról gondoskodik. A késcsere egészen egyszerűen és csupán néhány kézmozdulattal lehetséges a csomagban lévő villáskulcs, valamint pótcsavarok segítségével.
Jellemzők és előnyök
Mindkét oldalán élezett nyírópenge
- A fű borotvaéles nyírásáról gondoskodnak.
- A pengék kétszer annyi ideig maradnak élesek.
A penge teljes hosszában élezett és edzett
- Az edzett pengék hosszú élettartammal bírnak, így ritkábban kell őket cserélni.
- A pengék rögzítőcsavarnál történő 180 fokos megfordításával megduplázódik azok élettartama.
Készlet 6 nyírópengével és egy, a rögzítőcsavar lazításához való villáskulccsal, valamint pótcsavarokkal
- Egyszerű pengecsere mindössze néhány kézmozdulattal.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|6
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|70 x 20 x 1
Alkalmazási területek
- Pázsit