A pótkés készlet 6 nyírókésből áll a robotfűnyíróval végzett borotvaéles fűnyírásért. A kések rögzítőcsavarnál történő 180 fokos megfordításával meghosszabbítható azok élettartama. A pótkések ezenfelül mindkét oldalukon csiszoltak és edzettek, ami hosszabb éltartamról gondoskodik. A késcsere egészen egyszerűen és csupán néhány kézmozdulattal lehetséges a csomagban lévő villáskulcs, valamint pótcsavarok segítségével.