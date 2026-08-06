Pótkés készlet

A robotfűnyíró pótkés készlet lehetővé teszi, hogy a nyírókés mindig élesen vágjon. Hosszabb állásidőnél sincs gond, hiszen a kések mindkét oldalon csiszoltak és keményítettek.

A pótkés készlet 6 nyírókésből áll a robotfűnyíróval végzett borotvaéles fűnyírásért. A kések rögzítőcsavarnál történő 180 fokos megfordításával meghosszabbítható azok élettartama. A pótkések ezenfelül mindkét oldalukon csiszoltak és edzettek, ami hosszabb éltartamról gondoskodik. A késcsere egészen egyszerűen és csupán néhány kézmozdulattal lehetséges a csomagban lévő villáskulcs, valamint pótcsavarok segítségével.

Jellemzők és előnyök
Mindkét oldalán élezett nyírópenge
  • A fű borotvaéles nyírásáról gondoskodnak.
  • A pengék kétszer annyi ideig maradnak élesek.
A penge teljes hosszában élezett és edzett
  • Az edzett pengék hosszú élettartammal bírnak, így ritkábban kell őket cserélni.
  • A pengék rögzítőcsavarnál történő 180 fokos megfordításával megduplázódik azok élettartama.
Készlet 6 nyírópengével és egy, a rögzítőcsavar lazításához való villáskulccsal, valamint pótcsavarokkal
  • Egyszerű pengecsere mindössze néhány kézmozdulattal.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 6
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 70 x 20 x 1
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Pázsit