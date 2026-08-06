Power brush set
Az elektromos kefe készlettel a makacs szennyeződések gyorsan és egyszerűen eltávolíthatók maradványok nélkül. Különösen alkalmas sütőrácsok és grillsütők tisztítására.
A készlet két sárgaréz keféből és két elektromos keféből áll, és rendkívül erős tisztítóereje lenyűgöző mindennapi kiegészítővé teszi a többi körkefét. Az ellenálló sörték, amelyek nagyon lassan kopnak, könnyedén eltávolítják a makacs szennyeződéseket és a lerakódásokat – például a sütőrácsokon vagy a grillrácsokon. A rendkívül hosszú élettartamú sörték a kerek keféket a gőztisztító kefék egyik legerősebbé teszik. Ideális nem érzékeny felületeken való használatra.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|26 x 26 x 40
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Barbecue
- Sütő
- Makacs szennyeződések