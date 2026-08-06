A készlet két sárgaréz keféből és két elektromos keféből áll, és rendkívül erős tisztítóereje lenyűgöző mindennapi kiegészítővé teszi a többi körkefét. Az ellenálló sörték, amelyek nagyon lassan kopnak, könnyedén eltávolítják a makacs szennyeződéseket és a lerakódásokat – például a sütőrácsokon vagy a grillrácsokon. A rendkívül hosszú élettartamú sörték a kerek keféket a gőztisztító kefék egyik legerősebbé teszik. Ideális nem érzékeny felületeken való használatra.