Power brush set

Az elektromos kefe készlettel a makacs szennyeződések gyorsan és egyszerűen eltávolíthatók maradványok nélkül. Különösen alkalmas sütőrácsok és grillsütők tisztítására.

A készlet két sárgaréz keféből és két elektromos keféből áll, és rendkívül erős tisztítóereje lenyűgöző mindennapi kiegészítővé teszi a többi körkefét. Az ellenálló sörték, amelyek nagyon lassan kopnak, könnyedén eltávolítják a makacs szennyeződéseket és a lerakódásokat – például a sütőrácsokon vagy a grillrácsokon. A rendkívül hosszú élettartamú sörték a kerek keféket a gőztisztító kefék egyik legerősebbé teszik. Ideális nem érzékeny felületeken való használatra.

Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 26 x 26 x 40

Videók

Alkalmazási területek
  • Barbecue
  • Sütő
  • Makacs szennyeződések