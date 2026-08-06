Power fúvóka 0°, 040

Teljes sugár a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.

Magasnyomású fúvóka erőteljes sugárral a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.

Specifikációk

Műszaki adatok

Fúvókaméret ( ) 40
Csatlakozómenet EASY!Lock
Szín ezüst
Alkatrész kereső

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