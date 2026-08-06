Power fúvóka 0°, 055
Teljes sugár a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.
Magasnyomású fúvóka erőteljes sugárral a különösen makacs szennyeződések eltávolításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fúvókaméret ( )
|55
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Szín
|ezüst
Kompatibilis készülékek
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