Power fúvóka 40°, 045
Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.
Lapos sugarú fúvóka 40°-os szórási szöggel nagy területekhez és kényes felületekhez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fúvókaméret ( )
|45
|Szög (°)
|40
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Szín
|ezüst
Kompatibilis készülékek
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