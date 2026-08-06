Power fúvóka 40°, 045

Lapos sugarú fúvóka nagy- és kényes felületek tisztításához.

Lapos sugarú fúvóka 40°-os szórási szöggel nagy területekhez és kényes felületekhez.

Specifikációk

Műszaki adatok

Fúvókaméret ( ) 45
Szög (°) 40
Csatlakozómenet EASY!Lock
Szín ezüst
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