Power kefe
A matrac fúvókája mély, higiénikus tisztítást biztosít a matrac és a hálóhelyén és körülötte lévő vájatoknak.
A Kärcher matracfej kiválóan alkalmas az ágyak, matracok, párnák és az ágy körüli nehezen elérhető barázdák higiénikus mélytisztítására. Ezekben a barázdákban az allergiát kiváltó részecskéket tartalmazó por- és atkaürülék különösen könnyen felhalmozódik a textilfelületeken. De még a por- és atkaürülék sem esélytelen a praktikus résfúvókával szemben, amelyet kifejezetten alvóhelyekre terveztek, és megbízhatóan eltávolít minden szennyeződést.
Jellemzők és előnyök
Alaposabban és jobban eltávolítja a matracokból a port és szennyeződéseket, mint a hagyományos kárpitporszívók.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|171 x 153 x 75
Alkalmazási területek
- Matracok