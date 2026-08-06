Power kefe

A matrac fúvókája mély, higiénikus tisztítást biztosít a matrac és a hálóhelyén és körülötte lévő vájatoknak.

A Kärcher matracfej kiválóan alkalmas az ágyak, matracok, párnák és az ágy körüli nehezen elérhető barázdák higiénikus mélytisztítására. Ezekben a barázdákban az allergiát kiváltó részecskéket tartalmazó por- és atkaürülék különösen könnyen felhalmozódik a textilfelületeken. De még a por- és atkaürülék sem esélytelen a praktikus résfúvókával szemben, amelyet kifejezetten alvóhelyekre terveztek, és megbízhatóan eltávolít minden szennyeződést.

Jellemzők és előnyök
Alaposabban és jobban eltávolítja a matracokból a port és szennyeződéseket, mint a hagyományos kárpitporszívók.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,4
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 171 x 153 x 75
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Matracok