A Kärcher matracfej kiválóan alkalmas az ágyak, matracok, párnák és az ágy körüli nehezen elérhető barázdák higiénikus mélytisztítására. Ezekben a barázdákban az allergiát kiváltó részecskéket tartalmazó por- és atkaürülék különösen könnyen felhalmozódik a textilfelületeken. De még a por- és atkaürülék sem esélytelen a praktikus résfúvókával szemben, amelyet kifejezetten alvóhelyekre terveztek, és megbízhatóan eltávolít minden szennyeződést.