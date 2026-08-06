Az alumíniumból és rozsdamentes acélból készült erőteljes, robusztus lapos sugarú fúvóka kompakt méreteinek köszönhetően gyakorlatilag bárhol használható, például ipari rendszerek, fröccsöntőformák vagy robotfűnyírók tisztítására is. Nemcsak a nehéz szennyeződéseket távolítja el könnyedén, hanem a nehezen hozzáférhető, szűk helyeken, például a motortérben is lenyűgöző eredményeket nyújt. A pisztolyban lévő elforgatható fúvóka lehetővé teszi az összetett geometriájú és különböző anyagokból készült területek és tárgyak célzott, koptató hatású szárazjég-fúvását is. Gyorscserélő rendszerrel rendelkezik - a gyors, egyszerű és kényelmes kezelés érdekében.