Power lapos sugarú fúvóka rövid, átmérő. 3 mm
Tökéletes a nehezen hozzáférhető helyeken történő abrazív alkalmazásokhoz, rövid lapos sugarú power fúvóka a Kärcher szárazjéges tisztítórendszerekkel való használatra. Gyorscserélő rendszerrel.
Az alumíniumból és rozsdamentes acélból készült erőteljes, robusztus lapos sugarú fúvóka kompakt méreteinek köszönhetően gyakorlatilag bárhol használható, például ipari rendszerek, fröccsöntőformák vagy robotfűnyírók tisztítására is. Nemcsak a nehéz szennyeződéseket távolítja el könnyedén, hanem a nehezen hozzáférhető, szűk helyeken, például a motortérben is lenyűgöző eredményeket nyújt. A pisztolyban lévő elforgatható fúvóka lehetővé teszi az összetett geometriájú és különböző anyagokból készült területek és tárgyak célzott, koptató hatású szárazjég-fúvását is. Gyorscserélő rendszerrel rendelkezik - a gyors, egyszerű és kényelmes kezelés érdekében.
Jellemzők és előnyök
Rövid, könnyen használható lapos fúvóka
- A nagy teljesítmény a rendkívül makacs lerakódások könnyed eltávolítását is eredményezi.
- Nagyon alacsony sűrített levegő- és CO2-fogyasztás.
Gyorscsere-rendszer
- Rendkívül könnyen kezelhető és variálható beállítás.
Robusztus, hosszú élettartamú kialakítás
- Kiváló minőségű kivitel rozsdamentes acélból és alumíniumból.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|97 x 22 x 22
Videók
Alkalmazási területek
- Formák és öntőszerszámok tisztítása
- Gépek, motoralkatrészek, öntőformák és tömítések tisztításához.
- A festék eltávolításához a gépalkatrészekről
- Kerti szerszámok és robotfűnyírók tisztításához.