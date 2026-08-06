Pre-Pure szűrő

A Pre-Pure szűrő a Kärcher WPC 120 UF vízszűrő rendszerünk négyfokozatú szűrőkoncepciójának első és második szűrőfokozatát képezi.

A Pre-Pure szűrő egy polipropilén szűrő és egy aktív szénszűrő kombinációja, és megbízhatóan eltávolítja a vízből a nagyobb részecskéket > 5 µm-ig, a nehézfémeket, valamint a klórt. A Pre-Pure szűrő a Kärcher WPC 120 UF vízszűrőrendszer négyfokozatú szűrőkoncepciójának első és második fokozatát alkotja.

Specifikációk

Műszaki adatok

Súly tartozékok nélkül (kg) 0,5
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 71 x 71 x 272
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Ivóvíz