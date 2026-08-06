RCF 3 univerzális henger
Mikroszálas hengerek az összes kemény padló kíméletes nedves tisztításához az RCF 3 robotmoppal. Foszlánymentes, nagy nedvszívó képességű és strapabíró. Legfeljebb 60 °C-os gépi mosásra alkalmas.
A Kärcher RCF 3 robotmop univerzális hengerét kiváló minőségű mikroszálas anyagból készítik a kíméletes nedves tisztításhoz minden kemény padlón - még a parkettán is. A henger szöszmentes, nedvszívó és rendkívül strapabíró - ideális a kiterjedt tisztítási menethez és a tiszta, csíkmentes eredményhez. Ha a henger cserére vagy tisztításra szorul, a henger szerszámok használata és a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, pillanatok alatt kicserélhető. Egyszerűen húzza ki a használt hengert, és csíptesse be az újat, ennyi az egész! Az univerzális henger mosógépben 60 °C-ig mosható, és máris újra használható.
Jellemzők és előnyök
100% mikroszál
- A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Könnyű hengercsere
- A henger villámgyorsan cserélhető nagyobb erőkifejtés vagy bármilyen szerszám nélkül, egyszerűen húzza ki a hengert, csíptessen be egy újat, és kész!
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|60 x 60 x 248
Alkalmazási területek
- Lezárt kemény padlók