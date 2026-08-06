A Kärcher RCF 3 robotmop univerzális hengerét kiváló minőségű mikroszálas anyagból készítik a kíméletes nedves tisztításhoz minden kemény padlón - még a parkettán is. A henger szöszmentes, nedvszívó és rendkívül strapabíró - ideális a kiterjedt tisztítási menethez és a tiszta, csíkmentes eredményhez. Ha a henger cserére vagy tisztításra szorul, a henger szerszámok használata és a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, pillanatok alatt kicserélhető. Egyszerűen húzza ki a használt hengert, és csíptesse be az újat, ennyi az egész! Az univerzális henger mosógépben 60 °C-ig mosható, és máris újra használható.