A tökéletes tisztítási eredményekért, mint újkorában: A tartozékkészlet lehetővé teszi, hogy az RCV 3 robotporszívó úgy tisztítson, mint egy új készülék. A készlet pótalkatrészeket tartalmaz, amelyek könnyen cserélhetők. Ez meghosszabbítja az RCV 3 élettartamát, és olyan optimális tisztítási teljesítményt biztosít, mint az első napon. A készlet 1 főkefét, 1 törlőkendőt, 2 oldalkefét és 2 szűrőt tartalmaz.