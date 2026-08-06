RCV 5 kendő szett
Az optimális tisztítási eredmények érdekében: Kiváló minőségű mikroszálas kendőszett a kemény felületek nedves törléséhez az RCV 5 robotporszívóval.
A készlet 3 törlőkendőt tartalmaz az RCV 5 robotporszívóhoz. Ha a készüléket törlő üzemmódban működtetjük, a kiváló minőségű mikroszálas kendők optimális tisztítási eredményt biztosítanak minden kemény felületen, például csempén, laminált, fapadlón, PVC-n vagy linóleumon. A porszívózás mellett a könnyű, rászáradt szennyeződéseket megbízhatóan eltávolítja, a port pedig jól megköti. A kendők cseréje rendkívül egyszerű a tépőzáras rögzítésnek köszönhetően.
Jellemzők és előnyök
Törlőkendő tépőzáras rögzítéssel
- Egyszerű rögzítés és eltávolítás a tépőzáras rögzítésnek köszönhetően.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|3
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|105 x 60 x 85
Alkalmazási területek
- Lezárt kemény padlók