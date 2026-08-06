A készlet 3 törlőkendőt tartalmaz az RCV 5 robotporszívóhoz. Ha a készüléket törlő üzemmódban működtetjük, a kiváló minőségű mikroszálas kendők optimális tisztítási eredményt biztosítanak minden kemény felületen, például csempén, laminált, fapadlón, PVC-n vagy linóleumon. A porszívózás mellett a könnyű, rászáradt szennyeződéseket megbízhatóan eltávolítja, a port pedig jól megköti. A kendők cseréje rendkívül egyszerű a tépőzáras rögzítésnek köszönhetően.