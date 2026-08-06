RCV 5 kendő szett

Az optimális tisztítási eredmények érdekében: Kiváló minőségű mikroszálas kendőszett a kemény felületek nedves törléséhez az RCV 5 robotporszívóval.

A készlet 3 törlőkendőt tartalmaz az RCV 5 robotporszívóhoz. Ha a készüléket törlő üzemmódban működtetjük, a kiváló minőségű mikroszálas kendők optimális tisztítási eredményt biztosítanak minden kemény felületen, például csempén, laminált, fapadlón, PVC-n vagy linóleumon. A porszívózás mellett a könnyű, rászáradt szennyeződéseket megbízhatóan eltávolítja, a port pedig jól megköti. A kendők cseréje rendkívül egyszerű a tépőzáras rögzítésnek köszönhetően.

Jellemzők és előnyök
Törlőkendő tépőzáras rögzítéssel
  • Egyszerű rögzítés és eltávolítás a tépőzáras rögzítésnek köszönhetően.
  • Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 3
Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 105 x 60 x 85
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Lezárt kemény padlók