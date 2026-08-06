RCV 5 tartozékkészlet
Az RCV 5 robotporszívó tartozékkészlete 1 fő kefét, 1 törlőkendőt, 2 oldalkefét és 2 szűrőt tartalmaz.
A tökéletes tisztítási eredményekért, mint az első nap: A tartozékkészlet lehetővé teszi, hogy az RCV 5 robotporszívó úgy tisztítson, mint egy új készülék. A készlet pótalkatrészeket tartalmaz, amelyek könnyen cserélhetők. Ez meghosszabbítja az RCV 5 élettartamát, és olyan optimális tisztítási teljesítményt biztosít, mint az első napon. A készlet 1 főkefét, 1 törlőkendőt, 2 oldalkefét és 2 szűrőt tartalmaz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (-rész)
|6
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|190 x 125 x 82