RCV 5 tartozékkészlet

Az RCV 5 robotporszívó tartozékkészlete 1 fő kefét, 1 törlőkendőt, 2 oldalkefét és 2 szűrőt tartalmaz.

A tökéletes tisztítási eredményekért, mint az első nap: A tartozékkészlet lehetővé teszi, hogy az RCV 5 robotporszívó úgy tisztítson, mint egy új készülék. A készlet pótalkatrészeket tartalmaz, amelyek könnyen cserélhetők. Ez meghosszabbítja az RCV 5 élettartamát, és olyan optimális tisztítási teljesítményt biztosít, mint az első napon. A készlet 1 főkefét, 1 törlőkendőt, 2 oldalkefét és 2 szűrőt tartalmaz.

Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (-rész) 6
Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,4
Méretek (H × Sz × M) (mm) 190 x 125 x 82
Kompatibilis készülékek