RCX gépház

A gépház megvédi az RCX robotfűnyírót a naptól és az esőtől. A gépház teteje felhajtható, így a töltőállomáson lévő robotfűnyírót működtetni lehet.

A robusztus RCX robotfűnyíró önmagában is jól védett a napsütéstől és az esőtől, de a gépház tovább növelheti a készülék élettartamát. Az erős műanyag tető véd a heves csapadéktól és a napfénytől, megőrzi a készülék megjelenését és funkcionalitását. A gépház teteje felhajtható a robotfűnyíró kényelmes működtetéséhez a töltőállomáson. A gépház néhány egyszerű lépésben felállítható, és a mellékelt négy földelőcsappal szilárdan rögzíthető a talajhoz.

Jellemzők és előnyök
Időjárás elleni védelem
  • A gépház alatt a robotfűnyíró védve van a naptól és a csapadéktól.
  • Ennek a védelemnek köszönhetően a robotfűnyíró élettartama meghosszabbítható.
Egyszerű installálás
  • A gépház összeszerelése néhány egyszerű lépésben történik.
  • A gépház gyorsan és biztonságosan rögzíthető a talajhoz a mellékelt négy földelőcsap segítségével.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 3,4
Csomagolási súly (kg) 6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 885 x 625 x 380