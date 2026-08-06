RCX gépház
A gépház megvédi az RCX robotfűnyírót a naptól és az esőtől. A gépház teteje felhajtható, így a töltőállomáson lévő robotfűnyírót működtetni lehet.
A robusztus RCX robotfűnyíró önmagában is jól védett a napsütéstől és az esőtől, de a gépház tovább növelheti a készülék élettartamát. Az erős műanyag tető véd a heves csapadéktól és a napfénytől, megőrzi a készülék megjelenését és funkcionalitását. A gépház teteje felhajtható a robotfűnyíró kényelmes működtetéséhez a töltőállomáson. A gépház néhány egyszerű lépésben felállítható, és a mellékelt négy földelőcsappal szilárdan rögzíthető a talajhoz.
Jellemzők és előnyök
Időjárás elleni védelem
- A gépház alatt a robotfűnyíró védve van a naptól és a csapadéktól.
- Ennek a védelemnek köszönhetően a robotfűnyíró élettartama meghosszabbítható.
Egyszerű installálás
- A gépház összeszerelése néhány egyszerű lépésben történik.
- A gépház gyorsan és biztonságosan rögzíthető a talajhoz a mellékelt négy földelőcsap segítségével.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|3,4
|Csomagolási súly (kg)
|6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|885 x 625 x 380