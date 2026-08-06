A robusztus RCX robotfűnyíró önmagában is jól védett a napsütéstől és az esőtől, de a gépház tovább növelheti a készülék élettartamát. Az erős műanyag tető véd a heves csapadéktól és a napfénytől, megőrzi a készülék megjelenését és funkcionalitását. A gépház teteje felhajtható a robotfűnyíró kényelmes működtetéséhez a töltőállomáson. A gépház néhány egyszerű lépésben felállítható, és a mellékelt négy földelőcsappal szilárdan rögzíthető a talajhoz.