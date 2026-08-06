RCX szorítókonzol
Az RTK antenna rugalmas rögzítése vízszintes vagy függőleges elemekre szorítómechanizmussal.
A bilincstartó nagyobb rugalmasságot biztosít az RTK antenna beállításakor. Nem kell mást tennie, mint behelyezni az antennafejet a konzolba, majd a rögzítőeszközzel a vízszintes elemekhez csavarni. A konzol vízszintesről függőlegesre egyetlen egyszerű lépésben átállítható. Itt fenn kell tartani a tiszta, 100°-os kilátást az égboltra. Felszerelhető kerti kerítésekre, erkélyekre, mászókákra stb.
Jellemzők és előnyök
Biztos konzol
- Az RTK antenna a csavaros mechanizmus segítségével szilárdan, biztonságosan rögzíthető.
Rugalmas rögzítés
- A bilincs konzol sok lehetőséget kínál vízszintes vagy függőleges elemekre, például kerti kerítésekre, erkélyekre, mászókákra stb.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,7
|Csomagolási súly (kg)
|0,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|290 x 110 x 135