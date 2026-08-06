RCX szorítókonzol

Az RTK antenna rugalmas rögzítése vízszintes vagy függőleges elemekre szorítómechanizmussal.

A bilincstartó nagyobb rugalmasságot biztosít az RTK antenna beállításakor. Nem kell mást tennie, mint behelyezni az antennafejet a konzolba, majd a rögzítőeszközzel a vízszintes elemekhez csavarni. A konzol vízszintesről függőlegesre egyetlen egyszerű lépésben átállítható. Itt fenn kell tartani a tiszta, 100°-os kilátást az égboltra. Felszerelhető kerti kerítésekre, erkélyekre, mászókákra stb.

Jellemzők és előnyök
Biztos konzol
  • Az RTK antenna a csavaros mechanizmus segítségével szilárdan, biztonságosan rögzíthető.
Rugalmas rögzítés
  • A bilincs konzol sok lehetőséget kínál vízszintes vagy függőleges elemekre, például kerti kerítésekre, erkélyekre, mászókákra stb.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,7
Csomagolási súly (kg) 0,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 290 x 110 x 135