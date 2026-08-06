A bilincstartó nagyobb rugalmasságot biztosít az RTK antenna beállításakor. Nem kell mást tennie, mint behelyezni az antennafejet a konzolba, majd a rögzítőeszközzel a vízszintes elemekhez csavarni. A konzol vízszintesről függőlegesre egyetlen egyszerű lépésben átállítható. Itt fenn kell tartani a tiszta, 100°-os kilátást az égboltra. Felszerelhető kerti kerítésekre, erkélyekre, mászókákra stb.