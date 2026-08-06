Re!Fibe Universal padlótisztító törlőkendő EasyFix
A 100%-ban újrahasznosított poliészterből, CiCLO®¹⁾ technológiával készült Re!Fibe padlótisztító törlőkendők (tépőzáras rögzítés nélkül) ideálisak a makacs szennyeződések gőztisztítóval történő eltávolítására.
A Re!Fibe padlótisztító törlőkendő készlet két nedvszívó és strapabíró padlótisztító kendőt tartalmaz, amelyek 100 százalékban újrahasznosított poliészterből készültek CiCLO®¹⁾ technológiával (a horgos-hurkos rögzítőt nem tartalmazza). A CiCLO® egy olyan technológia, amely felgyorsítja a poliészter szálak lebomlását, ezáltal kisebb a vízszennyezés a mikroműanyagokból.²⁾ A kendő speciális hurkos szerkezetű textilszövete különösen jó szennyeződésfelvételt biztosít. A nagy gőzáteresztő képesség kiváló és higiénikus tisztítási eredményeket tesz lehetővé. A tépőzáras rendszernek köszönhetően a padlótisztító törlőkendők egyszerűen és gyorsan rögzíthetők a gőztisztító padlófejéhez: egyszerűen nyomja rá őket az EasyFix padlófejre, és kész. Munka közben a kendő biztonságosan rögzítve marad, és nem tud elcsúszni. Tisztítás után a használt kendő eltávolítható az EasyFix padlófúvókáról anélkül, hogy szennyeződéssel érintkezne: egyszerűen lépjen rá a ruha lábfülére, és húzza felfelé és távolabb tőle a padlófejet.
Jellemzők és előnyök
100%-ban újrahasznosított poliészter CiCLO® technológiával¹⁾A kendő speciális hurokszerkezete különösen jó szennyeződésfelvételt és alapos tisztítási eredményt biztosít minden tömített kemény felületen. Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Kényelmes tépőzáras rendszerA padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése mindössze rányomással. A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Taposófül a padlótisztító kendőnKendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet. Az alkalmazási terület (pl. a konyha és a fürdőszoba elkülönítése) feljegyezhető a talpszárnyon lévő mezőben.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
- Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|345 x 115 x 10
¹⁾ Tépőzár nélkül.
²⁾ Minden mosáskor mikroszálak hullanak le, amelyek az óceánjainkba kerülnek. A CiCLO® technológiával készült poliészter szálak lebomlása 94,3% 3,7 év alatt, míg a hagyományos poliészter szálak lebomlása mindössze 4,9% 3,7 év alatt (az ASTM D6691 szabvány szerint). Ez a kendő nem komposztálható. A helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A CiCLO® logó és védjegyek az Intrinsic Advanced Materials, LLC bejegyzett védjegyei.
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Lezárt kemény padlók
- Kemény padlók
- Csempék