Re!Fibe Universal padlótisztító törlőkendő EasyFix

A 100%-ban újrahasznosított poliészterből, CiCLO®¹⁾ technológiával készült Re!Fibe padlótisztító törlőkendők (tépőzáras rögzítés nélkül) ideálisak a makacs szennyeződések gőztisztítóval történő eltávolítására.

A Re!Fibe padlótisztító törlőkendő készlet két nedvszívó és strapabíró padlótisztító kendőt tartalmaz, amelyek 100 százalékban újrahasznosított poliészterből készültek CiCLO®¹⁾ technológiával (a horgos-hurkos rögzítőt nem tartalmazza). A CiCLO® egy olyan technológia, amely felgyorsítja a poliészter szálak lebomlását, ezáltal kisebb a vízszennyezés a mikroműanyagokból.²⁾ A kendő speciális hurkos szerkezetű textilszövete különösen jó szennyeződésfelvételt biztosít. A nagy gőzáteresztő képesség kiváló és higiénikus tisztítási eredményeket tesz lehetővé. A tépőzáras rendszernek köszönhetően a padlótisztító törlőkendők egyszerűen és gyorsan rögzíthetők a gőztisztító padlófejéhez: egyszerűen nyomja rá őket az EasyFix padlófejre, és kész. Munka közben a kendő biztonságosan rögzítve marad, és nem tud elcsúszni. Tisztítás után a használt kendő eltávolítható az EasyFix padlófúvókáról anélkül, hogy szennyeződéssel érintkezne: egyszerűen lépjen rá a ruha lábfülére, és húzza felfelé és távolabb tőle a padlófejet.

Jellemzők és előnyök
Re!Fibe Universal padlótisztító törlőkendő EasyFix: 100%-ban újrahasznosított poliészter CiCLO® technológiával¹⁾
100%-ban újrahasznosított poliészter CiCLO® technológiával¹⁾
A kendő speciális hurokszerkezete különösen jó szennyeződésfelvételt és alapos tisztítási eredményt biztosít minden tömített kemény felületen. Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Re!Fibe Universal padlótisztító törlőkendő EasyFix: Kényelmes tépőzáras rendszer
Kényelmes tépőzáras rendszer
A padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése mindössze rányomással. A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Re!Fibe Universal padlótisztító törlőkendő EasyFix: Taposófül a padlótisztító kendőn
Taposófül a padlótisztító kendőn
Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet. Az alkalmazási terület (pl. a konyha és a fürdőszoba elkülönítése) feljegyezhető a talpszárnyon lévő mezőben.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
  • Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 345 x 115 x 10

¹⁾ Tépőzár nélkül.
²⁾ Minden mosáskor mikroszálak hullanak le, amelyek az óceánjainkba kerülnek. A CiCLO® technológiával készült poliészter szálak lebomlása 94,3% 3,7 év alatt, míg a hagyományos poliészter szálak lebomlása mindössze 4,9% 3,7 év alatt (az ASTM D6691 szabvány szerint). Ez a kendő nem komposztálható. A helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A CiCLO® logó és védjegyek az Intrinsic Advanced Materials, LLC bejegyzett védjegyei.

Videók

Alkalmazási területek
  • Lezárt kemény padlók
  • Kemény padlók
  • Csempék