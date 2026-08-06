A Re!Fibe padlótisztító törlőkendő készlet két nedvszívó és strapabíró padlótisztító kendőt tartalmaz, amelyek 100 százalékban újrahasznosított poliészterből készültek CiCLO®¹⁾ technológiával (a horgos-hurkos rögzítőt nem tartalmazza). A CiCLO® egy olyan technológia, amely felgyorsítja a poliészter szálak lebomlását, ezáltal kisebb a vízszennyezés a mikroműanyagokból.²⁾ A kendő speciális hurkos szerkezetű textilszövete különösen jó szennyeződésfelvételt biztosít. A nagy gőzáteresztő képesség kiváló és higiénikus tisztítási eredményeket tesz lehetővé. A tépőzáras rendszernek köszönhetően a padlótisztító törlőkendők egyszerűen és gyorsan rögzíthetők a gőztisztító padlófejéhez: egyszerűen nyomja rá őket az EasyFix padlófejre, és kész. Munka közben a kendő biztonságosan rögzítve marad, és nem tud elcsúszni. Tisztítás után a használt kendő eltávolítható az EasyFix padlófúvókáról anélkül, hogy szennyeződéssel érintkezne: egyszerűen lépjen rá a ruha lábfülére, és húzza felfelé és távolabb tőle a padlófejet.