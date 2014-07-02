Résszívó fej, NT, DN 40, műanyag, 290 mm
Műanyag résszívó fej (DN 40) rések és sarkok porszívózásához. Hossza: 290 mm.
Műanyag résszívó fej (DN 40) rések és sarkok porszívózásához. Hossza: 290 mm.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Standard névleges átmérő ( )
|40
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Hossz (mm)
|290
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|300 x 45 x 45
Videók
Kompatibilis készülékek
- Profi-tisztítókészlet NT DN 40
- Pék-készlet
- Szívótömlő könyökkel és PFC modullal, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 1.0, bajonett 1.0
- Szívótömlő könyökkel, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, 10 m hosszú, elektromosan vezető, klipsz 1.0, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, 10 m hosszú, elektromosan vezető, kúpos, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, 10 m hosszú, olajálló, kúpos, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 10 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 10 m, kúpos, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 16 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 1.0, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, kúp, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 1.0, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 2.0, bajonett 2.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, kúpos, bajonett 1.0
- Építőkészlet