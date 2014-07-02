Résszívó fej, NT, DN 40, műanyag, 290 mm

Műanyag résszívó fej (DN 40) rések és sarkok porszívózásához. Hossza: 290 mm.

Műanyag résszívó fej (DN 40) rések és sarkok porszívózásához. Hossza: 290 mm.

Specifikációk

Műszaki adatok

Standard névleges átmérő ( ) 40
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Hossz (mm) 290
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 300 x 45 x 45

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