Réstisztító kefe készlet
Könnyű és hatékony réstisztítás, mindezt vegyszerek nélkül: a praktikus réstisztító kefe készlet négy fekete kefét tartalmaz. Tökéletes a csempefugák tisztítására.
A réstisztító kefe készlet megkönnyíti például a csempe illesztéseinek tisztítását a fürdőszobában vagy a konyhában. A sörték alakja tökéletesen illeszkedik a hasadékokhoz, teljes gőzzel beléjük fészkelődik, és pillanatok alatt tiszta csempehézagokat hoz létre – mindezt vegyszerek használata nélkül.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű sörteanyag
- Makacs szennyeződések egyszerű eltávolítása.
- Hosszú élettartam a sörték lassú elhasználódásának köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|46 x 8 x 58
Kompatibilis készülékek
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium (fehér)
- SC 1 Premium (fehér)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium (fehér)
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium (fehér)
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (sárga) ajándék fémkulaccsal
- SC 3 EasyFix + Windows Nozzle
- SC 3 EasyFix +disposable cloth set*EU
- SC 3 EasyFix Premium (fehér)
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron (fehér) *EU
Alkalmazási területek
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )