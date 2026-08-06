Réstisztító kefe készlet

Könnyű és hatékony réstisztítás, mindezt vegyszerek nélkül: a praktikus réstisztító kefe készlet négy fekete kefét tartalmaz. Tökéletes a csempefugák tisztítására.

A réstisztító kefe készlet megkönnyíti például a csempe illesztéseinek tisztítását a fürdőszobában vagy a konyhában. A sörték alakja tökéletesen illeszkedik a hasadékokhoz, teljes gőzzel beléjük fészkelődik, és pillanatok alatt tiszta csempehézagokat hoz létre – mindezt vegyszerek használata nélkül.

Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű sörteanyag
  • Makacs szennyeződések egyszerű eltávolítása.
  • Hosszú élettartam a sörték lassú elhasználódásának köszönhetően.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 46 x 8 x 58
Alkalmazási területek
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )