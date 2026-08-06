A réstisztító kefe készlet megkönnyíti például a csempe illesztéseinek tisztítását a fürdőszobában vagy a konyhában. A sörték alakja tökéletesen illeszkedik a hasadékokhoz, teljes gőzzel beléjük fészkelődik, és pillanatok alatt tiszta csempehézagokat hoz létre – mindezt vegyszerek használata nélkül.