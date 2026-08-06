Robbanásbiztos szórószár csak cserére, 1050 mm, forgatható

1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár (kézi csatlakozó) ergonomikus fogantyúval a könnyű használat és a megfelelő védelem érdekében. Nyomás alatt 360°-ban forgatható.

1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár (kézi csatlakozó) ergonomikus fogantyúval a könnyű használat és a megfelelő védelem érdekében. Nyomás alatt 360°-ban forgatható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 300
Hossz (mm) 1050
Hőmérséklet (°C) max. 155
Csatlakozómenet EASY!Lock
Fogantyú forgatható
Csomagolási súly (kg) 0,9