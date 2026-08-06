Robbanásbiztos szórószár csak cserére, 1050 mm, forgatható
1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár (kézi csatlakozó) ergonomikus fogantyúval a könnyű használat és a megfelelő védelem érdekében. Nyomás alatt 360°-ban forgatható.
1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár (kézi csatlakozó) ergonomikus fogantyúval a könnyű használat és a megfelelő védelem érdekében. Nyomás alatt 360°-ban forgatható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. üzemi nyomás (bar)
|300
|Hossz (mm)
|1050
|Hőmérséklet (°C)
|max. 155
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Fogantyú
|forgatható
|Csomagolási súly (kg)
|0,9