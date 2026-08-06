Rögzítőszeg
Tartozék Kärcher robotfűnyíróhoz: rögzítőszeg a határolókábel rögzítéséhez. Gyorsan benövi a fű a kábelt, ezáltal ott marad ahova telepítették.
A rögzítőszegek segítségével a robotfűnyíró határolókábele a gyepbe rögzíthető. A rögzítőszegek megbízható tartást biztosítanak – a kábel visszahúzásakor, valamint a pótkábel elhelyezésekor is. A rögzítőszegek már néhány hét után láthatatlanná válnak,belenőnek a gyepbe.
Jellemzők és előnyök
A határolókábel megbízhatóan rögzíthető
- Néhány hét eltelte után láthatatlanul belenő a fűbe.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|90
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|103 x 24 x 13
Alkalmazási területek
- Pázsit