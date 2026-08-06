A rögzítőszegek segítségével a robotfűnyíró határolókábele a gyepbe rögzíthető. A rögzítőszegek megbízható tartást biztosítanak – a kábel visszahúzásakor, valamint a pótkábel elhelyezésekor is. A rögzítőszegek már néhány hét után láthatatlanná válnak,belenőnek a gyepbe.