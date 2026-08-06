Rögzítőszeg

Tartozék Kärcher robotfűnyíróhoz: rögzítőszeg a határolókábel rögzítéséhez. Gyorsan benövi a fű a kábelt, ezáltal ott marad ahova telepítették.

A rögzítőszegek segítségével a robotfűnyíró határolókábele a gyepbe rögzíthető. A rögzítőszegek megbízható tartást biztosítanak – a kábel visszahúzásakor, valamint a pótkábel elhelyezésekor is. A rögzítőszegek már néhány hét után láthatatlanná válnak,belenőnek a gyepbe.

Jellemzők és előnyök
A határolókábel megbízhatóan rögzíthető
  • Néhány hét eltelte után láthatatlanul belenő a fűbe.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 90
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 103 x 24 x 13
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Pázsit