A terasz tisztításának tökéletes partnere: a négyrészes görgős kefe szett a PCL 6 kiegészítőjeként kapható, és ideális sima és finom pórusú kőlapok és burkolatok alapos, mégis kíméletes tisztításához. A szerves lerakódások vagy moha könnyedén eltávolíthatók. A görgős kefék szerszám nélkül is könnyen cserélhetők. Nem alkalmas térkövek, csont alakú térkövek, aszfalt és agyagbeton felületek tisztítására.