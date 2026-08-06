Roller brushes stone surfaces PCL 6
Négy darabos hengerkefe-készlet sima, finom pórusú kőlapok és burkolatok gyors tisztításához kültéri területeken, a PCL 6 terasztisztítóval alkalmazva.
A terasz tisztításának tökéletes partnere: a négyrészes görgős kefe szett a PCL 6 kiegészítőjeként kapható, és ideális sima és finom pórusú kőlapok és burkolatok alapos, mégis kíméletes tisztításához. A szerves lerakódások vagy moha könnyedén eltávolíthatók. A görgős kefék szerszám nélkül is könnyen cserélhetők. Nem alkalmas térkövek, csont alakú térkövek, aszfalt és agyagbeton felületek tisztítására.
Jellemzők és előnyök
Sima és finom pórusú kőlapok és lapok egységes és alapos tisztítása külterületen
A sörte anyagát kifejezetten a tisztítási feladatokhoz igazítottak
- Nem alkalmas térkövek, szögletes burkolóelemek, aszfalt és agyagos beton felületek tisztítására.
Jó területteljesítmény és optimalizált kefeprofil a sima és finom pórusú kőlapok és -lapok tisztításához
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|1,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|134 x 100 x 100
Alkalmazási területek
- Teraszok (sima és finom pórusú kőlapok és burkolatok)
- Erkélyek (sima és finom pórusú kőlapok és burkolatok)
- Moha