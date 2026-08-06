A terasz padlóját rendszeresen és megfelelően tisztítani kell, hogy mentes legyen az időjárás okozta szennyeződésektől. A kifejezetten fafelületekhez és WPC padlóburkolatokhoz tervezett görgős kefékkel a külső területeken lévő szennyeződések különösen egyenletesen és alaposan eltávolíthatók. A készletben található négy görgős kefe egyszerűen cserélhető, és helyettesítheti a PCL 6 terasztisztító szállítási terjedelmében szereplő keféket.