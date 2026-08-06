Roller brushes wooden surface PCL 6
A PCL 6-hoz való négy részes hengerkefe-készlet kefefejével a szennyeződések egyenletesen és nyom nélkül eltávolíthatók a kültéri felületekről. A fafelületek és WPC burkolatok ismét újszerű állapotban tündökölhetnek.
A terasz padlóját rendszeresen és megfelelően tisztítani kell, hogy mentes legyen az időjárás okozta szennyeződésektől. A kifejezetten fafelületekhez és WPC padlóburkolatokhoz tervezett görgős kefékkel a külső területeken lévő szennyeződések különösen egyenletesen és alaposan eltávolíthatók. A készletben található négy görgős kefe egyszerűen cserélhető, és helyettesítheti a PCL 6 terasztisztító szállítási terjedelmében szereplő keféket.
Jellemzők és előnyök
A fafelületek és a WPC padlóburkolatok alapos és egyenletes tisztítása a szabadban található területeken, jó területteljesítménnyel
A sörte anyagát kifejezetten a tisztítási feladatokhoz igazítottak
Optimalizált kefeprofil a fafelületek és a WPC padlóburkolatok tisztításához
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|1,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|134 x 100 x 100
Alkalmazási területek
- Teraszok
- Erkély
- Fa felületek
- Zöld zuzmó
- Moha