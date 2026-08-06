Roller brushes wooden surface PCL 6

A PCL 6-hoz való négy részes hengerkefe-készlet kefefejével a szennyeződések egyenletesen és nyom nélkül eltávolíthatók a kültéri felületekről. A fafelületek és WPC burkolatok ismét újszerű állapotban tündökölhetnek.

A terasz padlóját rendszeresen és megfelelően tisztítani kell, hogy mentes legyen az időjárás okozta szennyeződésektől. A kifejezetten fafelületekhez és WPC padlóburkolatokhoz tervezett görgős kefékkel a külső területeken lévő szennyeződések különösen egyenletesen és alaposan eltávolíthatók. A készletben található négy görgős kefe egyszerűen cserélhető, és helyettesítheti a PCL 6 terasztisztító szállítási terjedelmében szereplő keféket.

Jellemzők és előnyök
A fafelületek és a WPC padlóburkolatok alapos és egyenletes tisztítása a szabadban található területeken, jó területteljesítménnyel
A sörte anyagát kifejezetten a tisztítási feladatokhoz igazítottak
Optimalizált kefeprofil a fafelületek és a WPC padlóburkolatok tisztításához
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 1,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • Erkély
  • Fa felületek
  • Zöld zuzmó
  • Moha