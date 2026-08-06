Round spray nozzle long L2P Ø4mm

Hosszú, kerek fúvóka a Kärcher szárazjég-tisztító rendszerekhez. Csiszoló alkalmazásokhoz: makacs berakódások, festék, olaj vagy korom eltávolításához. Gyorscserélő rendszerrel.

A hosszú, kerek sugárfúvóka hatékonyan tisztítható alkatrészek, fröccsöntő formák vagy szárazjégfúvó rendszerrel rendelkező robotfűnyírók. A robusztus rozsdamentes acélból és alumíniumból készült, ideális koptató és részletgazdag alkalmazásokhoz, és könnyedén eltávolítja a legmakacsabb szennyeződéseket és olajok, zsírok, kenőanyagok és korom által okozott lerakódásokat is. Az integrált gyorscserélő rendszernek köszönhetően a fúvóka gyorsan és kényelmesen kezelhető.

Jellemzők és előnyök
Hosszú, koptató hatású sugár
  • A nagy teljesítmény a rendkívül makacs lerakódások könnyed eltávolítását is eredményezi.
  • Nagyon alacsony sűrített levegő- és CO2-fogyasztás.
Gyorscsere-rendszer
  • Rendkívül könnyen kezelhető és variálható beállítás.
Robusztus, hosszú élettartamú kialakítás
  • Kiváló minőségű kivitel rozsdamentes acélból és alumíniumból.
Specifikációk

Műszaki adatok

Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 237 x 22 x 22
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Formák és öntőszerszámok tisztítása
  • Gépek, motoralkatrészek, öntőformák és tömítések tisztításához.
  • A festék eltávolításához a gépalkatrészekről
  • Kerti szerszámok és robotfűnyírók tisztításához.