A hosszú, kerek sugárfúvóka hatékonyan tisztítható alkatrészek, fröccsöntő formák vagy szárazjégfúvó rendszerrel rendelkező robotfűnyírók. A robusztus rozsdamentes acélból és alumíniumból készült, ideális koptató és részletgazdag alkalmazásokhoz, és könnyedén eltávolítja a legmakacsabb szennyeződéseket és olajok, zsírok, kenőanyagok és korom által okozott lerakódásokat is. Az integrált gyorscserélő rendszernek köszönhetően a fúvóka gyorsan és kényelmesen kezelhető.