Round spray nozzle long L2P Ø4mm
Hosszú, kerek fúvóka a Kärcher szárazjég-tisztító rendszerekhez. Csiszoló alkalmazásokhoz: makacs berakódások, festék, olaj vagy korom eltávolításához. Gyorscserélő rendszerrel.
A hosszú, kerek sugárfúvóka hatékonyan tisztítható alkatrészek, fröccsöntő formák vagy szárazjégfúvó rendszerrel rendelkező robotfűnyírók. A robusztus rozsdamentes acélból és alumíniumból készült, ideális koptató és részletgazdag alkalmazásokhoz, és könnyedén eltávolítja a legmakacsabb szennyeződéseket és olajok, zsírok, kenőanyagok és korom által okozott lerakódásokat is. Az integrált gyorscserélő rendszernek köszönhetően a fúvóka gyorsan és kényelmesen kezelhető.
Jellemzők és előnyök
Hosszú, koptató hatású sugár
- A nagy teljesítmény a rendkívül makacs lerakódások könnyed eltávolítását is eredményezi.
- Nagyon alacsony sűrített levegő- és CO2-fogyasztás.
Gyorscsere-rendszer
- Rendkívül könnyen kezelhető és variálható beállítás.
Robusztus, hosszú élettartamú kialakítás
- Kiváló minőségű kivitel rozsdamentes acélból és alumíniumból.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|237 x 22 x 22
Alkalmazási területek
- Formák és öntőszerszámok tisztítása
- Gépek, motoralkatrészek, öntőformák és tömítések tisztításához.
- A festék eltávolításához a gépalkatrészekről
- Kerti szerszámok és robotfűnyírók tisztításához.