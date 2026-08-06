Ez a speciális adapter lehetővé teszi az intenzív tisztítást a Kärcher szárazjéges tisztítógéppekkel a Liquid-to-Pellet eljárás során, CO2 palackok használatakor is. Míg a maradéknyomás-szelepek korlátozzák a CO2 mennyiségét és képesek csökkenteni a tisztítási teljesítményt, addig az adapter biztosítja, hogy mindig a szükséges mennyiségű CO2 áramoljon a gépbe. Ezáltal a tisztítási teljesítmény növelhető.