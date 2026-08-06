Rugalmas résszívó fej
Rugalmas résfúvóka otthon, pincében, műhelyben, autóban stb. nehezen elérhető helyeinek tisztítására Home & Garden nedves és száraz porszívókkal és permetező tisztítókkal.
Legyen szó nehezen elérhető vagy szűk helyekről az autóban, otthon, pincében vagy kerti fészerben – a rugalmas résfúvóka az utolsó sarkig tisztaságot biztosít. A rugalmas anyagnak köszönhetően a fúvóka olyan területeket ér el, amelyeket a szabványos résfúvókával nem lehet tisztítani. A résfúvóka a Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóihoz, valamint permetező porszívókhoz használható.
Jellemzők és előnyök
Puha és rugalmas anyagból készült résfúvóka
- Könnyen hajlítható, hogy elérje azokat a területeket, amelyek nem tisztíthatók a szabványos résfúvókával.
Extra hosszú fúvóka (fúvóka hossza kb. 615 mm)
- Mélyen behatol a tisztítandó résekbe.
Alkalmas az összes Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóhoz és permetező porszívóhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Standard névleges átmérő (mm)
|NW 35
|Munkaszélesség (mm)
|615
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|615 x 40 x 40
Kompatibilis készülékek
- BVL 3/1 Bp
- BVL 3/1 Bp Go!Further
- BVL 5/1 Bp
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 5 S V-25/5/22
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- NT 22/1 Ap
- NT 22/1 Ap L Go!Further
- NT 22/1 Ap Te
- NT 22/1 Ap Te Adv L
- NT 27/1
- NT 27/1 Advanced
- NT 27/1 ME
- NT 27/1 Me Adv
- NT 48/1
- SE 4 *EU
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus *EU
- SE 5 *EU
- SE 5 Car *EU
- SE 6 Signature Line *EU
- T 10/1 Adv
- T 10/1 Adv HEPA
- T 10/1 Adv HEPA Go!Further
- T 10/1 Bp
- T 10/1 Bp Adv
- T 10/1 Bp Adv HEPA
- T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
- T 10/1 Corded
- T 11/1 Classic
- T 11/1 Classic HEPA
- T 15/1
- T 15/1 Adv
- T 15/1 Adv HEPA
- T 15/1 Bp
- T 15/1 Bp Adv
- T 15/1 Bp Adv HEPA
- T 7/1 Classic
- T 7/1 Classic Adv
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18 (YYY)
- WD 2 Plus V-12/4/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 Plus V-15/4/18/C
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery készlet
- WD 3 P 17L *EU III
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car (YYY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Alkalmazási területek
- Folyosók
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
- Oldalzsebek az autóban