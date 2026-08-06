Legyen szó nehezen elérhető vagy szűk helyekről az autóban, otthon, pincében vagy kerti fészerben – a rugalmas résfúvóka az utolsó sarkig tisztaságot biztosít. A rugalmas anyagnak köszönhetően a fúvóka olyan területeket ér el, amelyeket a szabványos résfúvókával nem lehet tisztítani. A résfúvóka a Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóihoz, valamint permetező porszívókhoz használható.