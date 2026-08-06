Rugalmas résszívó fej

Rugalmas résfúvóka otthon, pincében, műhelyben, autóban stb. nehezen elérhető helyeinek tisztítására Home & Garden nedves és száraz porszívókkal és permetező tisztítókkal.

Legyen szó nehezen elérhető vagy szűk helyekről az autóban, otthon, pincében vagy kerti fészerben – a rugalmas résfúvóka az utolsó sarkig tisztaságot biztosít. A rugalmas anyagnak köszönhetően a fúvóka olyan területeket ér el, amelyeket a szabványos résfúvókával nem lehet tisztítani. A résfúvóka a Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóihoz, valamint permetező porszívókhoz használható.

Jellemzők és előnyök
Puha és rugalmas anyagból készült résfúvóka
  • Könnyen hajlítható, hogy elérje azokat a területeket, amelyek nem tisztíthatók a szabványos résfúvókával.
Extra hosszú fúvóka (fúvóka hossza kb. 615 mm)
  • Mélyen behatol a tisztítandó résekbe.
Alkalmas az összes Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóhoz és permetező porszívóhoz
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Standard névleges átmérő (mm) NW 35
Munkaszélesség (mm) 615
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 615 x 40 x 40
Alkalmazási területek
  • Folyosók
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
  • Oldalzsebek az autóban