RVF 7 tartozékkészlet
Az RVF 7 robotporszívó-és felmosó kiegészítő készlete tartalmaz egy főkefét, két oldalsó kefét és egy szűrőt.
Tökéletes tisztítási eredmények, akárcsak az első alkalommal: az RVF 7 tartozékkészlet segítségével a robot porszívó és felmosó úgy tisztít, mint egy új készülék. A készletben található pótalkatrészek könnyen cserélhetők, meghosszabbítják az RVF 7 élettartamát és biztosítják, hogy a készülék ismét optimális tisztítási teljesítményt nyújtson. A készlet tartalmaz egy főkefét, két oldalsó kefét és egy szűrőt.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (-rész)
|4
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|195 x 70 x 200