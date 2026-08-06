RVF 7 tartozékkészlet

Az RVF 7 robotporszívó-és felmosó kiegészítő készlete tartalmaz egy főkefét, két oldalsó kefét és egy szűrőt.

Tökéletes tisztítási eredmények, akárcsak az első alkalommal: az RVF 7 tartozékkészlet segítségével a robot porszívó és felmosó úgy tisztít, mint egy új készülék. A készletben található pótalkatrészek könnyen cserélhetők, meghosszabbítják az RVF 7 élettartamát és biztosítják, hogy a készülék ismét optimális tisztítási teljesítményt nyújtson. A készlet tartalmaz egy főkefét, két oldalsó kefét és egy szűrőt.

Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (-rész) 4
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 195 x 70 x 200
Kompatibilis készülékek