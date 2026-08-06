A Kärcher RVF 7 és RVF 7 Comfort robotporszívó-és felmosó többfelületes hengerrel rendelkezik, amely kiváló minőségű mikroszálas anyagból készült, és minden kemény padló – akár parkett is – kíméletes nedves tisztítását biztosítja. A henger szálmentes, nedvszívó és rendkívül strapabíró – ideális hosszabb tisztítási munkákhoz és a csíkmentes, tiszta eredményhez. Ha a henger cseréje vagy tisztítása szükséges, szerszámok használata és a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, pillanatok alatt kicserélhető. A használt hengert egyszerűen ki lehet húzni, és egy újat könnyedén be lehet helyezni. A többfelületes henger 60 °C-on mosható a mosógépben, és újra használatra kész.