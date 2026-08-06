RVF 7 univerzális henger

Az RVF 7 robotporszívó-és felmosó többfelületes hengere minden kemény padló finom nedves tisztítását és ápolását biztosítja. Szöszmentes, nedvszívó és kopásálló. 60 °C-ig gépi mosásra alkalmas.

A Kärcher RVF 7 és RVF 7 Comfort robotporszívó-és felmosó többfelületes hengerrel rendelkezik, amely kiváló minőségű mikroszálas anyagból készült, és minden kemény padló – akár parkett is – kíméletes nedves tisztítását biztosítja. A henger szálmentes, nedvszívó és rendkívül strapabíró – ideális hosszabb tisztítási munkákhoz és a csíkmentes, tiszta eredményhez. Ha a henger cseréje vagy tisztítása szükséges, szerszámok használata és a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, pillanatok alatt kicserélhető. A használt hengert egyszerűen ki lehet húzni, és egy újat könnyedén be lehet helyezni. A többfelületes henger 60 °C-on mosható a mosógépben, és újra használatra kész.

Jellemzők és előnyök
Könnyű hengercsere
  • A henger gyorsan és egyszerűen cserélhető, egyszerűen kihúzva – nincs szükség szerszámokra, és gyakorlatilag erőfeszítés nélkül elvégezhető.
  • Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
100% mikroszál
  • A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
  • Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 255 x 55 x 55
Kompatibilis készülékek