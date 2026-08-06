RVF 7 univerzális henger
Az RVF 7 robotporszívó-és felmosó többfelületes hengere minden kemény padló finom nedves tisztítását és ápolását biztosítja. Szöszmentes, nedvszívó és kopásálló. 60 °C-ig gépi mosásra alkalmas.
A Kärcher RVF 7 és RVF 7 Comfort robotporszívó-és felmosó többfelületes hengerrel rendelkezik, amely kiváló minőségű mikroszálas anyagból készült, és minden kemény padló – akár parkett is – kíméletes nedves tisztítását biztosítja. A henger szálmentes, nedvszívó és rendkívül strapabíró – ideális hosszabb tisztítási munkákhoz és a csíkmentes, tiszta eredményhez. Ha a henger cseréje vagy tisztítása szükséges, szerszámok használata és a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, pillanatok alatt kicserélhető. A használt hengert egyszerűen ki lehet húzni, és egy újat könnyedén be lehet helyezni. A többfelületes henger 60 °C-on mosható a mosógépben, és újra használatra kész.
Jellemzők és előnyök
Könnyű hengercsere
- A henger gyorsan és egyszerűen cserélhető, egyszerűen kihúzva – nincs szükség szerszámokra, és gyakorlatilag erőfeszítés nélkül elvégezhető.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
100% mikroszál
- A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|255 x 55 x 55