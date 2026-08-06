Sarok vario fúvóka, 050

Lehetővé teszi a magasnyomású vízsugarak váltását 0° -90° A szórási szög fokozatmentes. A szennyeződés mértékének megfelelően alkalmazkodhatunk.

Állítható Kärcher sarokfúvóka a magasnyomású sugárszórószög 0° és 90° közötti állításához. Mindenféle talajhoz és felülethez könnyen állítható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Fúvókaméret ( ) 50
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,3
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