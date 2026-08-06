Sarok vario fúvóka, 050
Lehetővé teszi a magasnyomású vízsugarak váltását 0° -90° A szórási szög fokozatmentes. A szennyeződés mértékének megfelelően alkalmazkodhatunk.
Állítható Kärcher sarokfúvóka a magasnyomású sugárszórószög 0° és 90° közötti állításához. Mindenféle talajhoz és felülethez könnyen állítható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fúvókaméret ( )
|50
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
Kompatibilis készülékek
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
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