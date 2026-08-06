Sarok vario fúvóka, 055

Lehetővé teszi a magasnyomású vízsugár szórási szögének változtatását 0° -90°, így alkalmazkodva a szennyeződések fajtáihoz.

Állítható Kärcher sarokfúvóka a magasnyomású sugárszórószög 0° és 90° közötti állításához. Mindenféle talajhoz és felülethez könnyen állítható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Fúvókaméret ( ) 55
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,3
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