Sarok vario fúvóka, 055
Lehetővé teszi a magasnyomású vízsugár szórási szögének változtatását 0° -90°, így alkalmazkodva a szennyeződések fajtáihoz.
Állítható Kärcher sarokfúvóka a magasnyomású sugárszórószög 0° és 90° közötti állításához. Mindenféle talajhoz és felülethez könnyen állítható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fúvókaméret ( )
|55
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
Kompatibilis készülékek
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