SC EasyFix eldobható kendőszett

15 eldobható kendőből álló szett az EasyFix padlófejhez a kemény felületek gyors és higiénikus tisztításához. A sárga tépőzáras csíkok lehetővé teszik a kendő könnyű rögzítését.

Az EasyFix eldobható kendőszett az EasyFix padlófejhez 15 innovatív eldobható kendőt tartalmaz, kiváló minőségű, nedvszívó anyagból. Minden kemény felület még egyszerűbb és higiénikusabb tisztításához. Még a sarkokat és az éleket is könnyedén megtisztítják. A tépőzáras rendszernek köszönhetően az eldobható törlőkendő gyorsan és egyszerűen rögzíthető az EasyFix padlófejhez: a padlótörlő kendőt nyomja rá az EasyFix padlófejre. A tisztítás után a ruhát a háztartási hulladékkal könnyen el lehet dobni. Az eldobható kendő enyhíti a szennyezett kendők mosásának fárasztó és időigényes erőfeszítéseit.

Jellemzők és előnyök
Mindig legyen kéznél egy tiszta rongy.
  • A ragyogó tisztaságú eredményekért.
Egyszerű és higiénikus anélkül, hogy bármit mosni kéne.
  • Az eldobható anyag emiatt mentesíti Önt a koszos rongyok mosásának fárasztó, illetve időigényes feladata alól.
Kényelmes tépőzáras rendszer
  • Az anyag egyszerű és gyors felrögzítese a sárga horgokkal és hurkokkal felszerelt szalagoknak köszönhetően.
  • A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Eldobható anyag borítja a padló- fúvókát minden oldalról.
  • Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Kiváló minőségű és extra nedvszívó anyag.
  • A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 340 x 118 x 3
Alkalmazási területek
  • Kemény padlók
  • Csempék