SC EasyFix MINI eldobható kendőszett
15 eldobható kendőből álló szett az EasyFix Mini padlófejhez a kemény felületek gyors és higiénikus tisztításához. A sárga tépőzáras csíkok lehetővé teszik a kendő könnyű rögzítését.
Ha gyorsnak kell lennie, az EasyFix Mini eldobható törlőruha készlet 15 innovatív eldobható kendővel, kiváló minőségű és nedvszívó anyagból készül garantálja, hogy egy friss törlőruha mindig készen áll az EasyFix Mini padlófúvóka kézhezvételére. Az optimális piszok feloldásnak és a nagy szennyeződés eltávolításnak köszönhetően az eldobható törlőruha gondos és higiénikus tisztítást biztosít minden kemény felületen - még sarkokban és az élek körül is. A tépőzáras rendszer segítségével gyorsan és egyszerűen rögzíthető az EasyFix Mini padlófúvókához a gőztisztító berendezésen. Egyszerűen nyomja meg az EasyFix Mini padlófúvókát a ruha azon oldalára, amelynek sárga tépőzáras csíkjai vannak és használatra kész. A tisztítás után a ruhát a háztartási hulladékkal könnyen el lehet dobni. Az eldobható kendő enyhíti a szennyezett kendők mosásának fárasztó és időigényes erőfeszítéseit.
Jellemzők és előnyök
Mindig legyen kéznél egy tiszta rongy.
- A ragyogó tisztaságú eredményekért.
Egyszerű és higiénikus anélkül, hogy bármit mosni kéne.
- Az eldobható anyag emiatt mentesíti Önt a koszos rongyok mosásának fárasztó, illetve időigényes feladata alól.
Kényelmes tépőzáras rendszer
- Az anyag egyszerű és gyors felrögzítese a sárga horgokkal és hurkokkal felszerelt szalagoknak köszönhetően.
- A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Eldobható anyag borítja a padló- fúvókát minden oldalról.
- Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Kiváló minőségű és extra nedvszívó anyag.
- A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
Különösen alkalmas kisebb helységekhez és nehezen elérhető helyekhez
- TÖKÉLETES TISZTÍTÁSI EREDMÉNYEK ÉS NAGYOBB TISZTÍTÁSI FELÜLETEK
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|270 x 118 x 3
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Csempék
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )