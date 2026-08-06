SC EasyFix eldobható kendőszett
15 eldobható kendőből álló szett az EasyFix padlófejhez a kemény felületek gyors és higiénikus tisztításához. A sárga tépőzáras csíkok lehetővé teszik a kendő könnyű rögzítését.
Az EasyFix eldobható kendőszett az EasyFix padlófejhez 15 innovatív eldobható kendőt tartalmaz, kiváló minőségű, nedvszívó anyagból. Minden kemény felület még egyszerűbb és higiénikusabb tisztításához. Még a sarkokat és az éleket is könnyedén megtisztítják. A tépőzáras rendszernek köszönhetően az eldobható törlőkendő gyorsan és egyszerűen rögzíthető az EasyFix padlófejhez: a padlótörlő kendőt nyomja rá az EasyFix padlófejre. A tisztítás után a ruhát a háztartási hulladékkal könnyen el lehet dobni. Az eldobható kendő enyhíti a szennyezett kendők mosásának fárasztó és időigényes erőfeszítéseit.
Jellemzők és előnyök
Mindig legyen kéznél egy tiszta rongy.
- A ragyogó tisztaságú eredményekért.
Egyszerű és higiénikus anélkül, hogy bármit mosni kéne.
- Az eldobható anyag emiatt mentesíti Önt a koszos rongyok mosásának fárasztó, illetve időigényes feladata alól.
Kényelmes tépőzáras rendszer
- Az anyag egyszerű és gyors felrögzítese a sárga horgokkal és hurkokkal felszerelt szalagoknak köszönhetően.
- A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Eldobható anyag borítja a padló- fúvókát minden oldalról.
- Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Kiváló minőségű és extra nedvszívó anyag.
- A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|340 x 118 x 3
Kompatibilis készülékek
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (sárga) ajándék fémkulaccsal
- SC 3 EasyFix + Windows Nozzle
- SC 3 EasyFix +disposable cloth set*EU
- SC 3 EasyFix Premium (fehér)
- SC 3 Upright EasyFix
- SC 3 Upright EasyFix Premium (fehér)
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Csempék