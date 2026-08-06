Az EasyFix eldobható kendőszett az EasyFix padlófejhez 15 innovatív eldobható kendőt tartalmaz, kiváló minőségű, nedvszívó anyagból. Minden kemény felület még egyszerűbb és higiénikusabb tisztításához. Még a sarkokat és az éleket is könnyedén megtisztítják. A tépőzáras rendszernek köszönhetően az eldobható törlőkendő gyorsan és egyszerűen rögzíthető az EasyFix padlófejhez: a padlótörlő kendőt nyomja rá az EasyFix padlófejre. A tisztítás után a ruhát a háztartási hulladékkal könnyen el lehet dobni. Az eldobható kendő enyhíti a szennyezett kendők mosásának fárasztó és időigényes erőfeszítéseit.