Ha gyorsnak kell lennie, az EasyFix Mini eldobható törlőruha készlet 15 innovatív eldobható kendővel, kiváló minőségű és nedvszívó anyagból készül garantálja, hogy egy friss törlőruha mindig készen áll az EasyFix Mini padlófúvóka kézhezvételére. Az optimális piszok feloldásnak és a nagy szennyeződés eltávolításnak köszönhetően az eldobható törlőruha gondos és higiénikus tisztítást biztosít minden kemény felületen - még sarkokban és az élek körül is. A tépőzáras rendszer segítségével gyorsan és egyszerűen rögzíthető az EasyFix Mini padlófúvókához a gőztisztító berendezésen. Egyszerűen nyomja meg az EasyFix Mini padlófúvókát a ruha azon oldalára, amelynek sárga tépőzáras csíkjai vannak és használatra kész. A tisztítás után a ruhát a háztartási hulladékkal könnyen el lehet dobni. Az eldobható kendő enyhíti a szennyezett kendők mosásának fárasztó és időigényes erőfeszítéseit.