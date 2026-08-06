SC vasaló EasyFinish

Az erőfeszítés nélküli vasaláshoz: kiváló minőségű EasyFinish gőznyomásos vasaló optimális, rögzített hőmérséklet-beállítással és könnyen sikló kerámiabevonatú talppal. Vonzó,fekete formatervezés.

A gyűrődésmentes mosott ruha ilyen egyszerű is lehet: kerámiabevonatú, könnyen sikló kényelmes talpával a kiváló minőségű EasyFinish gőznyomásos vasaló gond nélkül siklik az anyagon. Ennek során a gőznyomás állandó marad, így a vasalás akár 50 százalékkal gyorsabban elvégezhető. Nem csupán a nyomás takarít meg időt: az optimális, minden textíliához előre rögzített hőmérséklet-beállításnak köszönhetően elmarad mind a hőmérséklet kézi állítgatása, mind a ruhaneműk szétválogatása. Ezenfelül a kompakt vasaló különösen egyszerű kezelhetőséggel és kecses fekete kivitelével nyűgözi le a használóját.

Jellemzők és előnyök
A gőzkieresztő lyukak a teljes vasalófelületen eloszlanak.
  • Egyenletes gőzkieresztés az egész felületen
Optimális, rögzített hőmérséklet-beállítás
  • Megspórolja a kézi hőmérséklet-beállítást, mivel az optimális hőmérséklet minden textíliához előre be van állítva.
Kompakt méretű termék
  • Egyszerűen kezelhető és helytakarékosan tárolható.
Kerámiabevonatú vasalótalp
  • Jelentősen megkönnyíti a vasaló siklását.
Egyenletes gőzkibocsátás
  • A vasalnivaló 50%-kal gyorsabban simul ki.
Automatikus lekapcsoló funkció
  • A gőznyomásos vasaló 5 perc után automatikusan lekapcsol – a nagyobb biztonságért és az alacsonyabb áramfogyasztásért.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 1,5
Csomagolási súly (kg) 1,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 258 x 120 x 124
Alkalmazási területek
  • Vasalásra alkalmas ruhadarabok
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