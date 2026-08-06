A gyűrődésmentes mosott ruha ilyen egyszerű is lehet: kerámiabevonatú, könnyen sikló kényelmes talpával a kiváló minőségű EasyFinish gőznyomásos vasaló gond nélkül siklik az anyagon. Ennek során a gőznyomás állandó marad, így a vasalás akár 50 százalékkal gyorsabban elvégezhető. Nem csupán a nyomás takarít meg időt: az optimális, minden textíliához előre rögzített hőmérséklet-beállításnak köszönhetően elmarad mind a hőmérséklet kézi állítgatása, mind a ruhaneműk szétválogatása. Ezenfelül a kompakt vasaló különösen egyszerű kezelhetőséggel és kecses fekete kivitelével nyűgözi le a használóját.