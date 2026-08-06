SC 1 EasyFix padlótisztító kendő. Az okos tépőzáras rendszernek köszönhetően a mikroszálas törlőkendő egyszerűen és gyorsan cserélhető és a padlófejre rögzíthető. A padlótörlő kendőt nyomja rá az SC 1 EasyFix padlófejre. Tisztítás után a mikroszálas törlőkendő a szennyeződéssel való érintkezés nélkül könnyedén eltávolítható: egyszerűen lépjen rá a kendőt rögzítő részre és húzza fel a padlófejet. Az EasyFix padlótisztító készlet az SC 1 EasyFix készülék alaptartozéka.