SH 5 szívótömlő

5 méter hosszú rugalmas szívótömlő a KHB és az OC 6-18 modellekhez. Ennek segítségével víz alternatív forrásokból, például esővízgyűjtő hordókból vagy víztartályokból való felszívásához hazsnálható.

Az 5 méter hosszú szívótömlő lehetővé teszi a víz alternatív forrásokból, mint például esővízgyűjtő hordókból vagy víztartályokból való felszívását. A tömlő nagyon rugalmas, így ideális a KHB és OC 6-18 modellekhez.

Jellemzők és előnyök
Egyszerű felszívás
  • Vízkészlet felszívása alternatív forrásokból; az akkumulátoros kézi tisztító alternatív vízellátása.
Mobilitás
  • Nincs szükség vízcsatlakozásra; az akkumulátoros kézi tisztító mobilisan alkalmazható
Rugalmas és könnyen kezelhető
  • A rugalmas tömlő egyszerűen csatlakoztatható és tárolható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Súly (kg) 0,5
Csomagolási súly (kg) 0,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 250 x 250 x 60
Alkalmazási területek
  • Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.
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