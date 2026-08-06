SH 5 szívótömlő
5 méter hosszú rugalmas szívótömlő a KHB és az OC 6-18 modellekhez. Ennek segítségével víz alternatív forrásokból, például esővízgyűjtő hordókból vagy víztartályokból való felszívásához hazsnálható.
Az 5 méter hosszú szívótömlő lehetővé teszi a víz alternatív forrásokból, mint például esővízgyűjtő hordókból vagy víztartályokból való felszívását. A tömlő nagyon rugalmas, így ideális a KHB és OC 6-18 modellekhez.
Jellemzők és előnyök
Egyszerű felszívás
- Vízkészlet felszívása alternatív forrásokból; az akkumulátoros kézi tisztító alternatív vízellátása.
Mobilitás
- Nincs szükség vízcsatlakozásra; az akkumulátoros kézi tisztító mobilisan alkalmazható
Rugalmas és könnyen kezelhető
- A rugalmas tömlő egyszerűen csatlakoztatható és tárolható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|250 x 250 x 60
Alkalmazási területek
- Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.
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