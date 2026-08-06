Az innovatív Kärcher Shoe!cleaner gyorsan, alaposan és csöpögés nélkül tisztítja meg a különböző típusú sportcipőket és szabadidős cipőket. Ez megkönnyíti például a futócipők, sétacipők vagy akár a divatos edzőcipők tisztítását a házban anélkül, hogy rendetlenséget okozna. A cserélhető kefekoronáknak köszönhetően a cipő talpa és felsőrésze is gyorsan és alaposan tisztítható. A puha sörték hatékony és gyengéd tisztítást tesznek lehetővé még a kényesebb anyagok esetében is. A tisztítás közbeni automatikus vízszívásnak köszönhetően a cipő pillanatok alatt kiszárad. A Shoe!Cleaner rendszertisztító funkcióval is lenyűgöz, amely megakadályozza a tartozékok szennyeződését a tisztítás során. A Shoe!Cleaner ezért az ideális megbízható tartozék az SE 3-18 Compact permetező tisztítószer kiegészítésére minden cipőtisztítási feladathoz.