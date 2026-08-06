Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact
Gyors és cseppmentes cipőtisztítás: a Shoe!cleaner tökéletes tartozéka az SE 3-18 Compact spray-elszívó tisztítószernek a sportcipők és szabadidős cipők alapos és kényelmes tisztításához.
Az innovatív Kärcher Shoe!cleaner gyorsan, alaposan és csöpögés nélkül tisztítja meg a különböző típusú sportcipőket és szabadidős cipőket. Ez megkönnyíti például a futócipők, sétacipők vagy akár a divatos edzőcipők tisztítását a házban anélkül, hogy rendetlenséget okozna. A cserélhető kefekoronáknak köszönhetően a cipő talpa és felsőrésze is gyorsan és alaposan tisztítható. A puha sörték hatékony és gyengéd tisztítást tesznek lehetővé még a kényesebb anyagok esetében is. A tisztítás közbeni automatikus vízszívásnak köszönhetően a cipő pillanatok alatt kiszárad. A Shoe!Cleaner rendszertisztító funkcióval is lenyűgöz, amely megakadályozza a tartozékok szennyeződését a tisztítás során. A Shoe!Cleaner ezért az ideális megbízható tartozék az SE 3-18 Compact permetező tisztítószer kiegészítésére minden cipőtisztítási feladathoz.
Jellemzők és előnyök
Innovatív Kärcher technológia az optimális tisztítási eredményértCserélhető kefe korona a talp és a cipő felsőrészének alapos tisztításához. Cseppmentes alkalmazás, mert a víz automatikusan felporszívózik a tisztítási folyamat során. Csekély visszamaradó nedvesség a textilfelületek gyors száradása érdekében.
Egyszerű és kényelmes kezelésA rendszertisztító funkció megakadályozza, hogy a tartozékok beszennyeződjenek a tisztítás során. A kezek tiszták maradnak, a tartozékokat használat után azonnal el lehet helyezni. Intuitív kezelés.
Puha sörtékA szennyeződéseket alaposan, de óvatosan távolítják el a cipőkről. Kényes anyagok tisztítása során nem hagy nyomot maga után.
Alkalmas az SE 3-18 Compact és az SE 2 Spot permetező-extrakciós tisztítókhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|115 x 59 x 42
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Cipők / túrabakancsok