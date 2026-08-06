Side brush
Az optimális tisztítási eredmény érdekében: készlet két kiváló minőségű oldalkefével az RCV 2 robotporszívóhoz.
A készlet két oldalkefét tartalmaz az RCV 2 robotporszívóhoz. Amikor a készülék tisztítási feladatot végez, a kiváló minőségű oldalkefe optimális tisztítási eredményt biztosít minden kemény padlón, mint például csempe, laminált padló, fapadló, PVC vagy linóleum, különösen a sarkokban és az élek mentén. Az oldalkefék cseréje rendkívül egyszerű a szerszám nélküli kattintásos rögzítésnek köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|2
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|131 x 131 x 33