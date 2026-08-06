Side brush

Az optimális tisztítási eredmény érdekében: készlet két kiváló minőségű oldalkefével az RCV 2 robotporszívóhoz.

A készlet két oldalkefét tartalmaz az RCV 2 robotporszívóhoz. Amikor a készülék tisztítási feladatot végez, a kiváló minőségű oldalkefe optimális tisztítási eredményt biztosít minden kemény padlón, mint például csempe, laminált padló, fapadló, PVC vagy linóleum, különösen a sarkokban és az élek mentén. Az oldalkefék cseréje rendkívül egyszerű a szerszám nélküli kattintásos rögzítésnek köszönhetően.

Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 2
Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 131 x 131 x 33
Kompatibilis készülékek