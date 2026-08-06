A készlet két oldalkefét tartalmaz az RCV 2 robotporszívóhoz. Amikor a készülék tisztítási feladatot végez, a kiváló minőségű oldalkefe optimális tisztítási eredményt biztosít minden kemény padlón, mint például csempe, laminált padló, fapadló, PVC vagy linóleum, különösen a sarkokban és az élek mentén. Az oldalkefék cseréje rendkívül egyszerű a szerszám nélküli kattintásos rögzítésnek köszönhetően.