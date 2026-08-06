Starter kit Battery Power 18/25
Battery Power 18/25 kezdő készlet 18 V/2,5 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorstöltő készülékkel.
Gyorsan nagy teljesítménnyel: A csomag tartalmaz egy gyorstöltő készüléket, ami a 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power váltóakkumulátort csupán 44 perc alatt 80%-ra feltölti. A Kärcher Battery Power 18/25 Starter Kit készlet minden Kärcher 18 V platform család készülékeivel kompatibilis.
Jellemzők és előnyök
Innovatív Real Time technológia
- A BEÉPÍTETT LCD KIJELZŐ BÁRMIKOR MEGMUTATJA A FENNMARADÓ ÜZEMIDŐT, A HÁTRALÉVŐ TÖLTÉSI IDŐT ÉS A TÖLTÖTTSÉG ÁLLAPOTÁT.
18 V-os Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor
- Minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis
18-V gyorstöltő készülék
- A 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power pótakkumulátort 44 perc alatt 80%-osra tölti.
Nagyteljesítményű lítiumion-cellák
- Egyenletes teljesítményt garantál miközben megakadályozza az önkisülést és a memóriakárosodást.
Automatikus tárolófunkció
- Megnöveli a cellák élettartamát.
IPX5 besorolású – minden irányból védett a vízsugár ellen
- Biztos védelem vízsugárral való használat esetén.
Hatékony hőmérséklet-kezelés
- LEGMAGASABB TELJESÍTMÉNY KÖSZÖNHETŐEN A FŰTŐ PUFFERNEK ÉS AZ INTELLIGENS AKKUMULÁTOR KEZELÉSNEK.
Intelligens cellafelügyelet
- Védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
Masszív burkolat
- A Kärcher akkumulátorburkolatok különösen lökés-ellenállók.
Fali tartó
- A töltő akadálymentes falhoz csatlakoztatásához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|18 V-os akkumulátor platform
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|18
|Kapacitás (Ah)
|2,5
|akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel
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18 V / 2.5 Ah Battery Power battery:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
|Töltőáram (A)
|2,5
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|1,1
|Csomagolási súly (kg)
|1,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|184 x 133 x 126
A csomag tartalma
- Akkumulátor: 18 V / 2.5 Ah Battery Power battery (1 pc.)
- Akkumulátortöltő: 18 V Battery Power gyorstöltő (1 pc.)
Videók
Kompatibilis készülékek
Tartozékok
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