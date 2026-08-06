Starter kit Battery Power 18/50

Battery Power 18/50 kezdő készlet 18 V/5,0 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorstöltő készülékkel.

Gyorsan nagy teljesítménnyel: A csomag tartalmaz egy gyorstöltő készüléket, ami a 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power váltóakkumulátort 94 perc alatt 80%-ra feltölti. A Kärcher Battery Power 18/50 Starter Kit készlet minden Kärcher 18 V platform család készülékeivel kompatibilis.

Jellemzők és előnyök
Starter kit Battery Power 18/50: Innovatív Real Time technológia
Innovatív Real Time technológia
A BEÉPÍTETT LCD KIJELZŐ BÁRMIKOR MEGMUTATJA A FENNMARADÓ ÜZEMIDŐT, A HÁTRALÉVŐ TÖLTÉSI IDŐT ÉS A TÖLTÖTTSÉG ÁLLAPOTÁT.
Starter kit Battery Power 18/50: 18 V-os Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor
18 V-os Kärcher Battery Power cserélhető akkumulátor
Minden 18 V-os Kärcher akkumulátoros készülékkel kompatibilis
Starter kit Battery Power 18/50: 18-V gyorstöltő készülék
18-V gyorstöltő készülék
A 18 V / 5,0 Ah-s Kärcher Battery Power pótakkumulátort 94 perc alatt 80%-osra tölti.
Nagyteljesítményű lítiumion-cellák
  • Egyenletes teljesítményt garantál miközben megakadályozza az önkisülést és a memóriakárosodást.
Automatikus tárolófunkció
  • Megnöveli a cellák élettartamát.
IPX5 besorolású – minden irányból védett a vízsugár ellen
  • Biztos védelem vízsugárral való használat esetén.
Hatékony hőmérséklet-kezelés
  • LEGMAGASABB TELJESÍTMÉNY KÖSZÖNHETŐEN A FŰTŐ PUFFERNEK ÉS AZ INTELLIGENS AKKUMULÁTOR KEZELÉSNEK.
Intelligens cellafelügyelet
  • Védi az akkumulátort a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.
Fali tartó
  • A töltő akadálymentes falhoz csatlakoztatásához.
Masszív burkolat
  • A Kärcher akkumulátorburkolatok különösen lökés-ellenállók.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Kapacitás (Ah) 5
akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 18 V / 5.0 Ah Battery Power battery:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Töltőáram (A) 2,5
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 100 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Szín fekete
Súly (kg) 1,4
Csomagolási súly (kg) 1,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 184 x 133 x 147

A csomag tartalma

  • Akkumulátor: 18 V / 5.0 Ah Battery Power battery (1 pc.)
  • Akkumulátortöltő: 18 V Battery Power gyorstöltő (1 pc.)
Starter kit Battery Power 18/50
Starter kit Battery Power 18/50
Starter kit Battery Power 18/50

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