Gyorsan nagy teljesítménnyel: A csomag tartalmaz egy gyorstöltő készüléket, ami a 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power váltóakkumulátort 94 perc alatt 80%-ra feltölti. A Kärcher Battery Power 18/50 Starter Kit készlet minden Kärcher 18 V platform család készülékeivel kompatibilis.