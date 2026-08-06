Stone roller FCV 4

Nem érzékeny keménypadlók, piszkos rések és fugák egyszerű tisztítása: az FCV 4 porszívóhoz való kőhengerrel a makacs foltoknak esélyük sincs. A henger 60 °C-on mosógépben mosható.

A kőhenger tökéletes kiegészítő a nem érzékeny kemény padlók, például kő vagy kerámia alapos tisztításához (bár nem alkalmas érzékeny természetes kőpadlókhoz, például márványhoz vagy terrakottához). Kompatibilis az FCV 4 porszívó-felmosóval. Beépített sörtéinek köszönhetően a kőhenger könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket, sőt a repedéseket és az egyenetlen felületeket is újra ragyogóvá teszi. Rendkívül fenntartható: A henger 60 °C-on mosógépben mosható.

Jellemzők és előnyök
Beépített kefék
  • Makacs szennyeződések egyszerű eltávolítása
  • Még a hasadékok és az egyenetlen padlók is ragyogóan tisztavá válnak.
Specifikációk

Műszaki adatok

Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 254 x 77 x 60
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kőpadlók
  • Makacs szennyeződések
  • Csempe illesztések