Stone roller FCV 4
Nem érzékeny keménypadlók, piszkos rések és fugák egyszerű tisztítása: az FCV 4 porszívóhoz való kőhengerrel a makacs foltoknak esélyük sincs. A henger 60 °C-on mosógépben mosható.
A kőhenger tökéletes kiegészítő a nem érzékeny kemény padlók, például kő vagy kerámia alapos tisztításához (bár nem alkalmas érzékeny természetes kőpadlókhoz, például márványhoz vagy terrakottához). Kompatibilis az FCV 4 porszívó-felmosóval. Beépített sörtéinek köszönhetően a kőhenger könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket, sőt a repedéseket és az egyenetlen felületeket is újra ragyogóvá teszi. Rendkívül fenntartható: A henger 60 °C-on mosógépben mosható.
Jellemzők és előnyök
Beépített kefék
- Makacs szennyeződések egyszerű eltávolítása
- Még a hasadékok és az egyenetlen padlók is ragyogóan tisztavá válnak.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|254 x 77 x 60
Alkalmazási területek
- Kőpadlók
- Makacs szennyeződések
- Csempe illesztések