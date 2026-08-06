A kőhenger tökéletes kiegészítő a nem érzékeny kemény padlók, például kő vagy kerámia alapos tisztításához (bár nem alkalmas érzékeny természetes kőpadlókhoz, például márványhoz vagy terrakottához). Kompatibilis az FCV 4 porszívó-felmosóval. Beépített sörtéinek köszönhetően a kőhenger könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket, sőt a repedéseket és az egyenetlen felületeket is újra ragyogóvá teszi. Rendkívül fenntartható: A henger 60 °C-on mosógépben mosható.