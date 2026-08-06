Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3
Nem érzékeny keménypadlók, piszkos rések és fugák egyszerű tisztítása: a KFL 1, FCV 2 és FCV 3 porszívókhoz való kőhengerrel a makacs foltoknak esélyük sincs.
A kőhenger tökéletes kiegészítő a nem érzékeny keménypadlók, például kő vagy kerámia alapos tisztításához (bár nem alkalmas érzékeny természetes kőpadlókhoz, például márványhoz vagy terrakottához). Kompatibilis a KFL 1, FCV 2 és FCV 3 porszívókkal. Beépített sörtéinek köszönhetően a kőhenger könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket, sőt, még a repedéseket és az egyenetlen felületeket is újra ragyogóvá teszi.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
- Optimális szennyeződés-eltávolítás és a szennyeződés nagymértékű összeszedése a kiváló tisztítási eredmények eléréséhez.
Beépített kefék
- Makacs szennyeződések egyszerű eltávolítása
- Még a hasadékok és az egyenetlen padlók is ragyogóan tisztavá válnak.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|246 x 136 x 56
Alkalmazási területek
- Kőpadlók
- Makacs szennyeződések
- Csempe illesztések