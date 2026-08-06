A kőhenger tökéletes kiegészítő a nem érzékeny keménypadlók, például kő vagy kerámia alapos tisztításához (bár nem alkalmas érzékeny természetes kőpadlókhoz, például márványhoz vagy terrakottához). Kompatibilis a KFL 1, FCV 2 és FCV 3 porszívókkal. Beépített sörtéinek köszönhetően a kőhenger könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket, sőt, még a repedéseket és az egyenetlen felületeket is újra ragyogóvá teszi.