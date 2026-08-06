Súrolókefe

A sokoldalú súrolókefe gyorsan és alaposan eltávolítja a makacs szennyeződéseket. Közvetlenül a mosó szórópisztolyára szerelhető.

A súrolókefe ideális a makacs szennyeződések, például a kerti bútorokon lévő ragacsos pollenréteg vagy a beragadt szennyeződések gyors és alapos fellazításához és lemosásához. A nyomássugár és a sörték kombinációja különösen nagy tisztítóerőt biztosít, még a gyors tisztításhoz is. Alkalmazási területei közé tartoznak például a kerti bútorok, kerékpárok és egyéb kültéri berendezések. A kefe közvetlenül a szórópisztolyra van felszerelve. Csúszásgátló profiljának és ergonomikus formájának köszönhetően a kefe kényelmesen illeszkedik a kézbe a biztonságos és fáradtságmentes munkavégzés érdekében. Mivel a víz csak akkor kerül felhasználásra, amikor a készüléken lévő ravaszt működtetik, a vízfogyasztás nagyon hatékonyan és egyedileg szabályozható. Így egyúttal az akkumulátor élettartama is kímélhető. A súrolókefe kompatibilis az összes OC 3 mobil kültéri tisztítógéppel.

Jellemzők és előnyök
Súrolókefe: Stabil sörték és hatékony nyomássugár
Stabil sörték és hatékony nyomássugár
Erőteljes és alapos eltávolítása még a legmakacsabb szennyeződéseknek is. A szennyeződések fellazulnak, majd közvetlenül lemossák őket.
Súrolókefe: Ergonomikus forma csúszásgátló profillal
Ergonomikus forma csúszásgátló profillal
Kényelmes és könnyen fogható a biztonságos és fáradtságmentes munkavégzéshez. A könnyű súly kényelmes munkavégzést tesz lehetővé.
Súrolókefe: A szórópisztolyra szerelhető
A szórópisztolyra szerelhető
Egykezes működtetés a nagyobb rugalmasság érdekében.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 169 x 53 x 21
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Cipők / túrabakancsok
  • Babakocsik
  • Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
  • Sátrak / kempingfelszerelések
  • Virágládák