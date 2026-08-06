Súrolókefe
A sokoldalú súrolókefe gyorsan és alaposan eltávolítja a makacs szennyeződéseket. Közvetlenül a mosó szórópisztolyára szerelhető.
A súrolókefe ideális a makacs szennyeződések, például a kerti bútorokon lévő ragacsos pollenréteg vagy a beragadt szennyeződések gyors és alapos fellazításához és lemosásához. A nyomássugár és a sörték kombinációja különösen nagy tisztítóerőt biztosít, még a gyors tisztításhoz is. Alkalmazási területei közé tartoznak például a kerti bútorok, kerékpárok és egyéb kültéri berendezések. A kefe közvetlenül a szórópisztolyra van felszerelve. Csúszásgátló profiljának és ergonomikus formájának köszönhetően a kefe kényelmesen illeszkedik a kézbe a biztonságos és fáradtságmentes munkavégzés érdekében. Mivel a víz csak akkor kerül felhasználásra, amikor a készüléken lévő ravaszt működtetik, a vízfogyasztás nagyon hatékonyan és egyedileg szabályozható. Így egyúttal az akkumulátor élettartama is kímélhető. A súrolókefe kompatibilis az összes OC 3 mobil kültéri tisztítógéppel.
Jellemzők és előnyök
Stabil sörték és hatékony nyomássugárErőteljes és alapos eltávolítása még a legmakacsabb szennyeződéseknek is. A szennyeződések fellazulnak, majd közvetlenül lemossák őket.
Ergonomikus forma csúszásgátló profillalKényelmes és könnyen fogható a biztonságos és fáradtságmentes munkavégzéshez. A könnyű súly kényelmes munkavégzést tesz lehetővé.
A szórópisztolyra szerelhetőEgykezes működtetés a nagyobb rugalmasság érdekében.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|169 x 53 x 21
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Cipők / túrabakancsok
- Babakocsik
- Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
- Sátrak / kempingfelszerelések
- Virágládák