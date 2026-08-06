A súrolókefe ideális a makacs szennyeződések, például a kerti bútorokon lévő ragacsos pollenréteg vagy a beragadt szennyeződések gyors és alapos fellazításához és lemosásához. A nyomássugár és a sörték kombinációja különösen nagy tisztítóerőt biztosít, még a gyors tisztításhoz is. Alkalmazási területei közé tartoznak például a kerti bútorok, kerékpárok és egyéb kültéri berendezések. A kefe közvetlenül a szórópisztolyra van felszerelve. Csúszásgátló profiljának és ergonomikus formájának köszönhetően a kefe kényelmesen illeszkedik a kézbe a biztonságos és fáradtságmentes munkavégzés érdekében. Mivel a víz csak akkor kerül felhasználásra, amikor a készüléken lévő ravaszt működtetik, a vízfogyasztás nagyon hatékonyan és egyedileg szabályozható. Így egyúttal az akkumulátor élettartama is kímélhető. A súrolókefe kompatibilis az összes OC 3 mobil kültéri tisztítógéppel.