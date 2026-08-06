SV gőznyomásos vasaló I 6006
Kiváló minőségű gőznyomásos vasaló, vonzó sárga és fekete kivitelben. Kényelmesen sikló rozsdamentes acél talppal. A Kärcher gőzporszívóhoz való csatlakoztatásra alkalmas.
Kiváló minőségű gőznyomásos vasaló, vonzó sárga és fekete kivitelben. A gőzölős vasaló kényelmes, könnyedén sikló rozsdamentes acél talppal rendelkezik és tökéletesen kombinálható a Kärcher gőzporszívókkal. A folyamatosan magas gőznyomás felére csökkenti a vasalási időt. A kiemelkedő technológiának és a könnyedén sikló rozsdamentes acél talpnak köszönhetően a nehéz szövetek is gyorsan és könnyen vasalhatók. A Kärcher gőznyomásos vasaló folyamatos gőzfunkcióval, valamint intervallumgőz funkcióval rendelkezik.
Jellemzők és előnyök
A gőzkieresztő lyukak a teljes vasalófelületen eloszlanak.
- Egyenletes gőzkieresztés az egész felületen
A tartós gőz beállítható.
- Folyamatos gőzkieresztés nagyobb textíliák könnyed és gyors vasalásáért, mint pl.: asztalterítők, ágyneműk stb.
Rozsdamentes acél vasalótalp
- A vasaló könnyen csúszik.
Egyenletes gőzkibocsátás
- A vasalnivaló 50%-kal gyorsabban simul ki.
Időközönkénti gőzölés
- A célzott gőzkibocsátásért
Hőmérsékletszabályozás
- Különféle anyagok vasalására alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|sárga
|Súly (kg)
|1,6
|Csomagolási súly (kg)
|1,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|259 x 121 x 125
Alkalmazási területek
- Vasalásra alkalmas ruhadarabok