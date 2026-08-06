Kiváló minőségű gőznyomásos vasaló, vonzó sárga és fekete kivitelben. A gőzölős vasaló kényelmes, könnyedén sikló rozsdamentes acél talppal rendelkezik és tökéletesen kombinálható a Kärcher gőzporszívókkal. A folyamatosan magas gőznyomás felére csökkenti a vasalási időt. A kiemelkedő technológiának és a könnyedén sikló rozsdamentes acél talpnak köszönhetően a nehéz szövetek is gyorsan és könnyen vasalhatók. A Kärcher gőznyomásos vasaló folyamatos gőzfunkcióval, valamint intervallumgőz funkcióval rendelkezik.