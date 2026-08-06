Praktikus szerszám a Kärcher Liquid-to-Pellet eljárással működő szárazjéges tisztítógépekkel végzett tisztítási munkákhoz. A gyűrűs villáskulcs segít meglazítani a CO2-palackok kupakják, és egyúttal a CO2-tömlő CO2-palackhoz történő rögzítésére is szolgál. A gyűrűs villáskulcs az Ice Blaster palackcsatlakozásánál elhelyezhető az egyszerű szállítás és az elvesztés elleni védelem érdekében.