SW30 / SW32 Gyűrűs villáskulcs
Gyűrűs villáskulcs 2 az 1-ben funkcióval. Alkalmas a CO2 palack kupakjának meglazítására és a CO2-tömlő palackhoz rögzítésére.
Praktikus szerszám a Kärcher Liquid-to-Pellet eljárással működő szárazjéges tisztítógépekkel végzett tisztítási munkákhoz. A gyűrűs villáskulcs segít meglazítani a CO2-palackok kupakják, és egyúttal a CO2-tömlő CO2-palackhoz történő rögzítésére is szolgál. A gyűrűs villáskulcs az Ice Blaster palackcsatlakozásánál elhelyezhető az egyszerű szállítás és az elvesztés elleni védelem érdekében.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolási súly (kg)
|0,1