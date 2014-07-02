Szárazonfutás elleni védelem

A szárazonfutás elleni védelem megvédi a kerti szivattyúkat, a merülő szivattyúkat és a nagynyomású szivattyúkat a károsodásoktól. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a száraz futást.

Védi a szivattyúkat és megakadályozza a szárazonfutást. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a szárazonfutást. Megbízható szárazonfutás elleni védelem kerti szivattyúk, merülő nyomó szivattyúk és magas nyomású szivattyúk számára. Szárazonfutás elleni védelem 1 "-es összekötő menettel (33,3 mm).

Jellemzők és előnyök
Szárazonfutás elleni biztosítás
  • Ha esetleg nem folyna víz a szivattyúban, mert például üres a víztartály, akkor a szivattyú automatikusan lekapcsol és így véd a károk bekövetkezésétől.
  • Különösen házi vízművekhez alkalmas, azért hogy a víztartály telítettsége automatikusan ellenőrizhető legyen.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín sárga
Súly (kg) 0,9
Csomagolási súly (kg) 1,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 135 x 100 x 197
Alkalmazási területek
  • Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.