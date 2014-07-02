Szárazonfutás elleni védelem

A szárazonfutás elleni védelem megvédi a kerti szivattyúkat, a merülő szivattyúkat és a nagynyomású szivattyúkat a károsodásoktól. Az úszókapcsoló automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút, és megakadályozza a száraz futást.