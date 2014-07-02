Szennyeződésfogó beépítőkészlet

Vödör horganyzott acélból a durva szennyeződések felfogásához és az elszívótömlő rögzítéséhez kültérben.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolási súly (kg) 3,7
Kompatibilis készülékek