Szennymaró, 050

Teljes erő a makacs szennyeződések ellen: az új, nagy teljesítményű, 050-es fúvókamérettel rendelkező szennymaró akár 50%-kal magasabb tisztítási és területteljesítményt ér el, mint elődje.

A max. 180 bar/18 MPa üzemi nyomással és 60°C-os vízhőmérsékletű, új teljesítményű szennymaró (050-es fúvókaméret) felszabadítja teljes erejét. A forgópontos sugárnak köszönhetően 10-szer nagyobb tisztítóerőt ér el. Elődjéhez képest akár 50 százalékkal nagyobb tisztítási és területteljesítményt is elér. A belső teljesítményveszteség minimálisra csökkent, és a szórás minősége jelentősen javult. Kerámia fúvókával és csapágygyűrűvel a rendkívül hosszú munkaidőért.

Jellemzők és előnyök
Akár 50%-kal jobb tisztítási és felületi teljesítmény az elődjéhez képest
  • Jelentős idő-megtakarítás.
Minimalizált teljesítmény-veszteség és feljavított sugárminőség
  • Az erős tisztítóhatásnak köszönhetően a makacs szennyeződések is eltávolíthatók.
A rotorfúvóka forgó pontsugara egyesíti a pont- és lapos sugár előnyeit
  • Nagyfokú tisztítóerő nagy felületi teljesítmény mellett.
Kerámia fúvóka és kerámiagyűrű
  • Maximális élettartam
Erőteljes tisztítási teljesítmény
  • Makacs szennyeződések gyors eltávolítása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Max. nyomás (bar) 180
Nyomás (bar) max. 180
Hőmérséklet (°C) max. 60
Fúvókaméret ( ) 50
Csatlakozómenet M 18
Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 0,2